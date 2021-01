30/01/2021 - 22:17 Opinión

Imaginarse escenas de contenido sexual es, sin dudas, una forma de asumir que lo sexual tiene una parte lúdica que nos permite expresarnos, relajarnos, disfrutar y deleitarnos con la idea de los placeres que podemos vivir. El erotismo está a la base de ello.

A nivel de pareja las fantasías sexuales pueden ser una forma maravillosa de descubrir senderos del placer y de confirmar las bases angulares para la comunicación. Pero, recordando que esto no es un camino sin obstáculos. Efectivamente, siempre debemos comprender que la comunicación entre dos personas, aun cuando es fluida, es un proceso de crecimiento y que debe recibir un cuidado constante para evitar que se pueda estancar, dañar o volverse un déficit. Porque las parejas más sólidas y que llegan mejor al bienestar son las que se asientan sobre una comunicación adecuada. También sobre el uso del humor, pero esto lo dejemos para otras columnas, por ahora.

Volviendo sobre el tema de las fantasías podemos reconocer que hay tres partes. Cada una de ellas válidas en sí misma y, por lo tanto, no necesitan, necesariamente, del paso siguiente para poder ser una manifestación o una oportunidad clara para el placer. Sin dudas que es bueno poder, en algunos casos, hacer los tres pasos. Los veamos:

El primer paso es permitirse imaginar. El dejar que la mente acepte que ciertas imágenes sexuales nos tengan como protagonistas. Todo lo que podemos imaginar debe ser estimulado en la medida que esa imaginación nos deleita. Esto tiene que ver con la alfabetización erótica que deberíamos procurar.

El segundo paso es permitirse decirlas. Dejar que nuestras palabras verbalicen a nuestra pareja lo que nuestra imaginación ha escenificado. Aclaración importante, no todo se dice, aunque todo se pueda decir. Esto tiene que ver con la comunicación erótica que también es una habilidad que puede ayudarnos dentro del crecimiento de nuestra intimidad, como espacio de construcción personal.

El tercer paso es ejecutar lo que logramos decir. Llevar a la práctica esa imagen que construimos. La aclaración es fundamental. No todo lo que imaginamos se lo debe llevar a la práctica. Esto tiene que ver con la inteligencia erótica. El decidir qué hacer debería depender, sobre todo, de la protección, insisto, tanto corporal, como mental, como relacional.

Estos tres pasos no son pasos de superación. Es decir, no es que una vez hecho esto o aquello no podemos volver atrás. Siempre se puede. Lo esencial es comprender que el límite no está en lo que hicimos sino en lo que vamos sintiendo y cómo nos vamos sintiendo. Por ello siempre es difícil para los demás comprender que la vida sexual es una decisión personal que se debe construir cada momento con el otro/a y de la que cada uno es el único director.

Nunca olvidemos que el límite de nuestra fantasía debe ser lo que produce daño. O sea, lo que nos quite la posibilidad de acceder a la felicidad. Nunca debemos continuar con aquello que afecte nuestra identidad. Eso no quiere decir que no podemos intentar cosas que imaginamos. Siempre podemos intentar, pero no estamos obligados a hacerlo y al hacerlo siempre tenemos el derecho de decir basta.

La alfabetización, la comunicación y la inteligencia erótica son elementos que podemos desarrollar y que pueden contribuir positivamente a una vida sexual saludable, placentera y positiva que repercutirá sobre todo el resto, sin dudas. Las fantasías sexuales es uno de los recursos que podemos utilizar. Sí, creo, que es en la fantasía donde esa idea de consentimiento alcanza una nueva dimensión, dado que habla de la posibilidad de la comunicación, del encuentro, de la búsqueda, del conocimiento. Bienvenidas, entonces, las fantasías sexuales que imaginemos. Ojalá que ellas las podamos decir a alguien que alimente lo lúdico, alguien con quien las podamos compartir con confianza y, finalmente, será maravilloso que alguna de ellas podamos concretarlas para hacer que el placer sea el fruto natural que surge de nuestros sentidos.