Se enfrió la vuelta de Sequeira y está muy cerca Rentería

30/01/2021 - 22:54 Deportivo

A pesar de que ya concretó la llegada de cuatro jugadores, Central Córdoba no descansa y se mantiene muy activo en este mercado de pases. El mánager Alexis Ferrero trabaja arduamente para complacer los pedidos del entrenador Gustavo Coleoni y así poder incorporar uno o dos refuerzos más. En ese sentido, se enfrió bastante la vuelta de Leonardo Sequeira al Ferroviario, en tanto que se avanza firme en la contratación del defensor colombiano Dixon Rentería.

“Está frío el tema de Sequeira, Belgrano no responde. Seguramente tendrá que ver lo de las elecciones que habrá en el club próximamente”, reveló Ferrero ante una consulta de EL LIBERAL sobre el retorno del volante ofensivo bandeño. Sin embargo, el mánager de Central Córdoba todavía no dio por caída la negociación. “Vamos a esperar un poco más”, aseguró el ex defensor y capitán en los ascensos ferroviarios del Federal A a la B Nacional y de la BN a la Superliga.

Dixon Rentería

Muy diferente es el caso del zaguero central Rentería, de quien Ferrero dijo que “seguramente” será refuerzo del equipo de Coleoni. Rentería, de 25 años, procede del Santa Fe de Bogotá, entidad que lo cederá por un año. El defensor también vistió la camiseta de Llaneros de La Guaira (Venezuela) y Unión Magdalena, entre otras entidades.

Los cuatro refuerzos que por ahora se sumaron al plantel son el lateral derecho Gonzalo Bettini (ex Huracán), el arquero Andrés Mehring (ex Liverpool de Uruguay), el volante Carlo Lattanzio (ex Estudiantes de La Plata) y el lateral-volante Juan Cruz González (Chacarita).