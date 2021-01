FÚNEBRES | 31 de enero del 2021

30/01/2021 - 23:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/01/21

- Gumercindo Calo

- Alfredo Salomón Cadro

- Ricardo Triverio (La Banda)

- Amablio Victoriano Gramajo (Silipica)

- Eduardo Etelvino Saavedra (Antilo)

- Carlos Alejandro Sayago (La Banda)

- Roque Jacinto Herrera (Brea Pozo)

Sepelios Participaciones

ALFREDO SALOMÓN CADRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

Tus hermanos Mario, María Angélica, Erminda del Valle y Elsa Beatriz Cadro, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano Alfredo y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán velados en sala velatoria de Gubaira hoy a las 10 hs. e inhumados en el cementerio de La Piedad a las 12 hs.

MARÍA DEL CARMEN BARRIO DE ARGAÑARAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Amiga querida, hermana del alma, te nos adelantaste, quiera a Dios que allá en el Cielo junto a Él, encuentres la paz y la tranquilidad que no encontraste aquí.

Te despido con un profundo dolor, pero con la tranquilidad de que estás gozando de la luz que no tiene fin, junto a los tuyos que te precedieron.

Beso al Cielo mi querida amiga hermana y acompaño en el dolor a Carmencita y Luis Fernando.

LUIS ENRIQUE ROMANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

LUIS ENRIQUE ROMANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

LUIS ENRIQUE ROMANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

El diputado nacional, Dr. Bernardo José Herrera, participa su fallecimiento.

ROBERTO OSCAR MALDONADO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/21 y es pera la resurrección.

Te marchaste en silencio sin decir Adios, luego de haber luchado como un león hasta el final, nos consuela saber que ya no sufres y estas junto a tu padre y abuelos, sigues y seguiras presente en nuestro corazones, toda vida. Tu madre Valle Perez de Maldonado, sus hermanos Ricardo Omar, Teresita delValle, Patricia Alejandra y sus respectivas familias, invitan a la celebración de la palabra el Lunes 1/2 a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

MARÍA SONIA BALAGUER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

Descansa en paz, hermana querida, te amaremos por siempre. Tu hermana Nelly, Benjamín Iturre y tus sobrinos David, María y Benjamín con sus respectivas familias.

ZULMA DANIELA VIVAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/01/21 y espera la resurrección.

Autoridades del CePSI, directora ejecutiva CPN Liliana Romero; directora médica Adjunta Dra. María Eugenia Gauna; directora administrativa adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestra compañera, que lucho hasta el último contra el covid-19.

Es la primera enfermera de esta institución que se nos llevó esta pandemia, que lucho a diario con su gran compromiso de proteger y salvar vidas, las de nuestros niños santiagueños. NUESTRO HOMENAJE a esta gran luchadora, que siempre estará en el recuerdo y los corazones de todos.

ZULMA DANIELA VIVAS (q.e.pd.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección

“Sé que ahora vuelas libre y en paz”. Querida Dani, mi sobrina, mi compinche y mi amiga. Te voy a extrañar. Los domingos a la mañana no serán los mismo sin nuestras interminables charlas con el mate de por medio. Gracias por todo por ser incondicional conmigo. Por estar siempre. Siempre estarás en mi corazón, en mis recuerdos y en mi vida. Te quiero. Tu tía Graciela Vivas, tus primos Graci Pérez, Mario Luis Tenti, Carlitos Pérez, Daniela Basualdo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZULMA DANIELA VIVAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/01/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, y el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Santiago y Alejandra, Eduardo y Teresita, Marta y Eduardo, Adalí y Enrique, Gustavo y Cecilia, y Diego Agustín, nietos y bisnietos, agradecen infinitamente a todos los profesionales, familiares, amigos, vecinos e instituciones que acompañaron a transitar este doloroso momento e invitan a la misa en su memoria, al cumplirse los 9 días de su partida hoy a las 20, 30 hs. en Catedral Basílica.

CARLA SOFÍA MITRE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/21 y espera la resurrección.

¿Qué es la muerte? Todavía no la entendemos… Hoy no estás físicamente, pero estás entre nosotros todos los días con tu espíritu alegre, en nuestras charlas, en una anécdota, en un almuerzo familiar, hoy estás en cada uno de nosotros, tan presente que duele… por eso pienso que la muerte no es nada si tu recuerdo está tan vivo en cada uno de nosotros, pronunciaremos tu nombre con alegría y nos encontraremos en el camino de nuestros corazones unidos como siempre… No estamos lejos… Te esperamos justo aquí sin tristezas ni lágrimas. Sus padres Juan Carlos Mitre y Gladis Rodríguez, sus hermanas Cecilia y Florencia, invitamos a la misa en la Pquia. San Roque, hoy a las 21 hs. al cumplirse los nueve días de tu partida.

Dr. Carlos Aroldo Legarreta (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 21/01/2021

A 9 días de tu partida a la Casa del Padre, queremos rendir homenaje a la excepcional persona que fuiste. "Sólo los grandes que viven con humildad dejan huellas imposibles de borrar".

Y que ironía de la vida, inaceptable, totalmente injusta el motivo de tu partida, no cabe ninguna explicación ... y te tocó a vos, justo a vos que entregaste tu vida a tu vocación de curar y con tus benditas manos ayudaste a tantos a que pudieran seguir disfrutando la suya.

Con tu responsabilidad, compromiso y entrega dejaste tu sello de médico ejemplo, de los que pocos hay y que solo se llega a serlo cuando viene adentro un ser humano extraordinario.

Y no podía ser de otra manera, formaste junto a María Nelly una familia ejemplar con tres maravillosos hijos que llevarán grabado por siempre tu valioso legado en sus corazones.

Testimonio de tu siembra son los cientos de homenajes, agradecimientos, recuerdos que día a día se suman de todos los que tuvieron la dicha de conocerte. Sin duda fuiste un héroe que te pusiste a la altura de todos sin hacer alarde de tu indudable excelencia. Nos sentimos orgullosos de ser tu familia y de haber compartido a tu lado inolvidables momentos felices.Siempre te recordaremos con tu carácter de paz, tu sobrada generosidad y tu sonrisa sincera que nunca se nos borrará. QEPD. Tu madre política Nelly Marnero, tus hermanos políticos Roberto Escalada y Marita Maulu, Marta Escalada y Manuel Navarro y tus sobrinos Luciano, Emiliano, Esteban Escalada y Bruno Navarro, en tu memoria.

LUCÍA GLADY JORGE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 en Bs. As. y espera la resurrección.

Mami gracias por habernos enseñado y guiado nuestro caminar, fuiste un ser excepcional. Dios te reciba en su gloria. Te amamos.

Sus hijos Cecilia, Carmen y Juan, sus nietos Flavio, Ceci, Fernando, Gonzalo, Anita, Virginia, Matías, Oreana y Rocío y sus bisnietos Silvia, Agustina, Mateo y Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUCÍA GLADY JORGE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 en Bs. As. y espera la resurrección.

Querida Lucía tu frase preferida dice “Amar la vida” y realmente lo demostraste en cada reunión de flia. Así permanecerás en nuestros corazones por siempre, con amor.

Sus hermanos Enrique Jorge y Anita Bravo, sus sobrinos Enrique y Luciana, José y Constanza y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUCÍA GLADY JORGE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 en Bs. As. y espera la resurrección. Lucy hermana querida que Dios te reciba en su Cielo y desde allí sigas guiando con tu luz. Te amamos.

Su hermana Anita Jorge y Fredy Habra, su sobrina Luciana y sus hijos Leticia y Lucila. Te llevaremos en nuestros corazones.

JULIO PRÓSPERO MÁRQUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Señor Misericordioso te pedimos humildemente que recibas en tu Reino el Alma de nuestro hermano para que goce de la vida eterna junto a su hijo. Su esposa Marta, su hija Blanquita, hijo político, nietos, sus hermanos Mercedes, Orlando, José, Eva, cuñados, sobrinos y demás familiares, invitan hoy a la misa en la parroquia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín a las 20.30 hs. al cumplirse nueve días de su partida al Reino de los Cielos.

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

BONA S.R.L y empleados acompañan con afecto al contador Eduardo Bonacina, a su esposa Marta Lezana y familia al cumplirse 9 días del fallecimiento de la Sra. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana. Se ruegan oraciones en su memoria.

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Bonacina & Asociados acompañan afectuosamente al contador Eduardo Bonacina y a su esposa Marta Lezana al cumplirse 9 días de la partida de la Sra. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana. Se elevan oraciones en su memoria.

ALFREDO SAÚL RODRÍGUEZ (Kuki) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/20 y espera la resurrección.

Querido Kuki: me cuesta imaginar que ya no estás más a mi lado, compartiendo lindos y gratos momentos que quedarán guardados por siempre en mi corazón. Tu compañera Nuni, invita a familiares y amigos al responso que se realizará el lunes 1 de febrero del 2021 a las 9 hs. en el cementerio La Piedad, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

PEDRO RENÉ SALVATIERRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/21 y espera la resurrección.

“Que repentina y dolorosa tu partida, nuestros corazones no estaban preparados para ello! Cuando alguien al que amas se convierte en nuestro recuerdo, la memoria se transforma en un tesoro. Tu mente ya es libre y vuela alto! Te vamos a extrañar mucho, te llevaremos en el corazón y recordaremos cada momento compartido. ¡Gracias por todo! Descansa en paz”. Sus hermanas Rosy y Mónica Salvatierra, sus cuñados Luis Hoyos y Antonio Corvalán, sus sobrinos Emilio, María Emilia, Nadia, Florencia, José, Sofía, Mony, Vanesa, Pablo, Facu y Flavia, sus sobrinos nietos: Eva, Nacho, Lore, Vale y Alejo. Ruegan una oración en su memoria e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Lucía.

ÁVILA, LUCIANA ALEJANDRA (q.e.p.d) Falleció el 29/1/21|. Su esposo Enzo Maldonado, sus hijos, Nahiara, Máximo, Estrella y Ámbar, su madre Carmen Ávila y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BALAGUER, MARÍA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Sus hermanos Roque, Coco, Nélida, Primitiva y Olga, sus cuñadas, Betty y Mirta, sobrinos, su queridísimo sobrino nieto Martin Ávila y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi de Meossi, sus hijos José A. y Florencia, Nicanor E. y Gabriela, sus nietas participan de su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos difíciles.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi de Meossi, sus hijos y nietas, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia, en estos momentos. "Querida amiga" Fucha, descansa en paz.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Olegario Hernández y Claudia Zavalia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Fucha, acompañan a sus hijos en este duro momento.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Susana Sastre de Ottinetti, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga "Fuchita", jamás olvidaré nuestras largas charlas de café. Descansa en paz, junto a tu querido hijo. Ruego oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Nora R. Rafael de Jimenez despide con dolor a la querida "Fucha". Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y esperanza para su familia.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Concédele Señor el descanso eterno". Personal directivo, docente, de maestraenza, padres y alumnos del Jardín de Infantes Municipal Nº 5 "Rita L. de Victoria", participan el fallecimiento de la mamá de su compañera y amiga "Calila". Acompañamos a toda la familia en estos momentos de tanto dolor.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Grillo Jacobo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mónica Nader lamenta profundamente el fallecimiento de la mamá de María del Carmen y abuela de Agustín y María Emilia. Que descanse en paz.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Galle querida: gran tristeza nos provoca tu partida, pero saber que descansas en paz junto al Señor, reconforta. Has sido una luchadora en esta vida, con actitud frente a las dificultades y siempre con buen humor. Estarás en nuestro recuerdo, con los lindos momentos compartidos durante tantos años de amistad. Acompañamos con mucho cariño y oraciones en este difícil momento a Luis Fernando, Calila y sus respectivas familias. María Luisa Montengro, Fabiana y familia.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Los Profesores y Licenciados en Historia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga y colega Fuchita y acompañan a sus hijos y demás familiares, rogando para ellos una pronta resignación y Para Fuchita la luz que no tiene fin.

BRAVO, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nº 5 "Constancio C. Vigil", participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Cecilia y familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. La comunidad educativa del Colegio Sec. Ing. Jorge Newbery, participa y acompaña a la familia de la Prof. Cecilia Bravo por la pérdida de su padre que partió al Reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria.

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su esposa Marisa, hijos Tuqui, Naim, Fernando, hijos pol Santiago, hermanos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus hermanos Mario, Nené, Herminda, Elsa y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su hermana Elsa, su hno. pol. César Queirolo, participan con profundo dolor su fallecimiento, Elevamos oraciones en su querida memoria.

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus sobrinos Vanesa, Alberto, Karen, Pablo y Melisa, sus sobrinos nietos Milagros y Guillermina, sobrinos pol. Guillermo y Juan Cruz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus sobrinos Mario Alejandro, Carlos Alberto y Mariano Agustín Cadro y sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CALO, GUMERCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus hijas Noni, Isabel, Yuli, Noelia, Gloria, Calo, hijos pol. Ángel, Julio, René y Edi, nietos Nelson, Gastón, Melina, Rafael, Eliné, Natalia, Rocio, Zoe, bisnietos Amparo, Rafael, Justina, Morena. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL, Cementerio Parque de la Paz.

CALO, GUMERCINDO (Cocho) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su tía Rita Calo de Coronel, sus primos Susana; Carlos y Guillermo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CASULLO, LUIS EDUARDO (Puma) (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Polo Mackeprang y Sra., sus hijos Boya y familia, Guillermo y Alfonso y sus nietos Nahuel y Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en estos tristes momentos.

CORVALÁN LOZA, ALFREDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposa Berta Toloza, sus hijos, Ramón, Ricardo, Paulo, Luis, Daniel, Carlos, Marcela, Sandra, Hugo y Cecilia, h. Pol., nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, DAVID ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Su esposa Fabiana Carina Álvarez, sus hijos Gonzalo, Luciano, Dalma, Karen, su nieta Lux y demás familiares. Servicio de Cremación. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Myriam, sus hijos Leo, Cristina y Luis César, participan con profundo dolor la partida del tio Toto. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. "Que Dios te guarde por siempre, hermano del alma, en la morada celestial que tenía para ti". ¡Toto! El juego, las hs. escolares, el carnaval, las travesuras de adolescentes y el amor fraternal nos unieron siempre. Tu inesperada partida nos duele mucho, pero no lloramos este alejamiento porque sabemos que un día seremos todos felices allí, junto a quienes quisimos y se fueron antes a la ciudad divina. Tus hermanos de calle Magallanes: Coca, Gringa, Lola, Anchi, Pelado, Poro junto a sus respectivas familias, se conduelen por tu deceso y abrazan fuerte a las familias Adamo, Figueroa, Basset, Gómez Molina, Trejo y demás deudos, elevamos oraciones por tu eterna paz y piden resignación ante este tu vieje definitivo. Te recordaremos siempre. "Que brille para ti, la luz de Cristo".

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. "El Señor es mi pastor, con Él nada me faltará". El grupo de amigos de sus hijas Roxana y Marcela del barrio Alberdi: Tuky, Sonia, Caio, Alicia, Carlos, Mequi, Gustavo L., Maga, Lili, Gustavo G., Patri y Marta, participan la partida de don Toto, a la casa del Padre celestial. Acompañan con mucho cariño a su familia, elevan oraciones por su descanso eterno.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (TOTO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Tus vecinos Alba, Bocha, Kusy, Luky y Norma acompañan a su familia en este difícil momento.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Querido tío Toto te recordaremos siempre. Juan José Faccio, María Lidia y Juancito participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Querido Toto te extrañaremos mucho. Participan con dolor su fallecimiento Pilolo Luna, su esposa Lidia, sus hijos: Verónica, Leo, M. Lidia, M. Belén, M. José y Caco y respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Orfilia G. de Jiménez e hijos y familia participan con gran dolor el fallecimiento de su sobrino Toto. Piden a Dios lo reciba en su trono de paz y luz eterna.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 29 "Francisco N. Laprida", participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Roxana. Rogamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Tu recuerdo va estar presente siempre entre nosotros, no olvidaremos, tus consejos, cariño y anecdotas que siempre nos contabas. Eres la estrella mas bonita que existe. Te vamos a querer siempre. Tu esposo Adolfo Rene Avila, Susana del Valle Avila y Maria Sabrina Avila. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse dos meses de su partida al Reino de Dios.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Olegario Hernández y Claudia Zavalia, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este duro trance.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Atilio A. Reinoso, participa el fallecimiento de su amigo y vecino, y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Magali Suasnávar de Vera, sus hijos Cecilia e Ignacio, Fernando, Marcelo y Maria Ángela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a a su esposa es hijos y toda la familia en este doloroso momento.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Las compañeras de su esposa Edith de la promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con sus oraciones y con gran afecto.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Kita Soriano de Diaz participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Edith, a sus hijos Quini, a sus queridos ex alumnos Marcelo y Celeste en estos momentos de dolor. Descansa en paz y brille para él la Luz que no tiene fin.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Daniel Raúl López y sus hijos José Damián y Pablo Daniel López, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Teresita Flores, su esposo, hijos y nieto participan su fallecimiento y acompañan a Nena y a sus hijos, Quiny, Marcelo y Celeste y sus respectivas familias. en este momento de dolor.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Tuky Aragonés y su hija María Fernanda Morelli Aragonés, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, nietos y hermano en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi de Meossi, sus hijos y nietas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su esposo Jorge, a sus hijas, a su hermanos Cacho y flia, en estos momentos de tanta tristeza. Se ruega oraciones por su eterno descanso.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Margarita Archetti Pascale e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Malena y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Polo Mackeprang y Magalí Sily e hijos y nietos; Mario A. Sily, hijos y nietos participan con pesar el fallecimiento de la hermana del Dr. Chacho, el amigo y médico de la familia al cual abrasan con mucho cariño en esta irreparable pérdida. Ruegan por la paz de su alma y el consuelo de sus seres queridos.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Francisco Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar y sus hijos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia y en especial a su hermano Chacho. Ruegan una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Beatriz Castro, José Blanco, sus hijos y nietas, participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida amiga Malena y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruega una oración al cielo.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Luisa Montenegro y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su primo hermano Hugo Torres y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si amas". Su primo hermano José Torres, Alejandra Ayunta, y Nicolás Torres participan con profundo dolor ante esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Querido Amigo Hermano, te fuiste sin que nos podamos despedir, descansa en paz junto a tu viejita y a tu hermano Tono. Siempre te recordare con gran cariño. Un abrazo al cielo. Ruego oraciones en su querida memoria. Ariel Sdin Avila y familia.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Estela Maris Camacho y sus sobrinos Rodrigo Romano Camacho y Agustina Romano Camacho participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Emir y Alejandra Roldán participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALICIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. "Puedes llorar porque me he ido, o puedes sonreír porque he vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no me puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartimos. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que me gustaría: Verte sonreír, abrir los ojos, amar y seguir" . Despedimos con amor a Alicia y rogamos por su descanso eterno. Nena Camacho y sus Nietas Virginia y Valentina Carabajal

SEQUEIRA, ALICIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Con mucha tristeza te recordaremos, tus compañeros de la Esc. de Manualidades. Norma de Pitsalis, Reina de Sandes, Lilia de Avido, Rosita de Juárez, Elia de Ávila, Alicia Bejarano, Luci de Apud, Evangelista de Cruz, Mirta Blanco, Graciela Vargas, Mariana de Roldan, Graciela Luna, Dora Villarreal, Ana María Salazar, Anita Sosa, Traya de Salomón, Gladis Corbalán, María Luisa de Amerio y Lelia López, participan su fallecimiento y piden a nuestro Señor pronta resignación a su familia.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. "El Señor es mi pastor, nada me falta en verdes pastos él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma (Salmo 23). Familia Avendaño-Sosa, participan con dolor y acompañan y abrazan a Susy y familia. ¡Tu lámpara ya está encendida en el reino de Dios que te abriga en paz!

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Laboratorio IBAC y sus integrantes participan su fallecimiento y acompañan con gran pesar a su hijo Alejandro Dorado y familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

VIVAS, ZULMA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su hijo Luis Vivas, hermanos sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

VIVAS, ZULMA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Fundación María Graciela Maidana, despide con gran tristeza a una de nuestras grandes enfermeras; quién acompañó y trabajó siempre por dar lo mejor a nuestros niños y sus familias. La recordaremos siempre. Eleva oraciones en su querida memoria.

LLUGDAR DE ARAUJO, NORMA GLADYS (Bochita) (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Hoy a las 20.00 hs. en Catedral Basílica familiares y amigos celebraremos una misa al cumplirse un año más de su partida.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Querido Luis. A seis años de tu partida de este mundo. Te extrañamos, te amamos... muchísimo y no hay un solo día en el cual no pensemos en ti... Tu compañera de la vida Zully Villalba, hijos en el afecto Claudio, Ricardo, Daniela, Mariana, nietos Ale, Ago, Mily, Vale, Chaza, Milo, Mateo y demas familiares, invitan a la misa en la Catedral Basílica a las 20.30 hs.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. A seis años de tu partida al reino celestial, tu madre Ramona, tu hijo Chiqui, Laura, tus nietos, tu hijo en el afecto Fredy, te llevamos por siempre en nuestros corazones con cariño y amor. Su familia invita a la misa a realizarse el 31 de enero a las 20,30 hs. en Iglesia Catedral. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Bebesita gracias por hacerme reir tantas veces y por haberme dado lo mejor de vos. Te amo para siempre. Tu bebesita Cami Zurita invitan a la misa que se oficiar hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Querido hermano, duele tu inesperada perdida, nos queda todo lo mejor de vos. Tus hermanos Ricardo Omar y familia, Teresita del Valle y su hijo Nicolás Maldonado, Patricia Alejandra y familia, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano.

MONTES DE MORALES, MARÍA TERESITA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció 31/1/17|. "No llores si me amas.. si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su esposo Eduardo J. Morales, sus hijos Eduardo, Clara, Luján, Cecilia y respectivas flias. invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 hs en la iglesia La Inmaculada, al cumplirse 4 años de su partida.

ALOMO, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hijos Monina, Florencia, Roxana, Pequi, Negra, Dani, Tato, Ramón, Changa y nietos al cumplirse 9 días de su partida, ruegan oraciones en su memoria.

ALOMO, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su compañero Lucho Cáceres que siempre la recordará, al cumplirse 9 días de su desaparición física. Se ruega una oración en su memoria.

CUELLO, JUSTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/01/19|. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Sus amigos dela Zapatería que siempre te recuerdan. Jorge Nvela, Chara, Cejas, Pepe, Cochocho Beltran, Dani Murat, Gallego, Lorenzo,Oscar Santillán, Marcelo Murat, Toto, Jabili. Se eleva una oración en su memoria.

MEDINA DE CRUZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Hoy madre hace un año de tu partida hacia el reino celestial, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y alegria, ya estás junto a tu hijo Joyela, a pesar de todo te extraño y siempre te recordaré. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu hija Niña y familia. Ruego oraciones en tu querida memoria.

MEDINA DE CRUZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Abuelita querida, hoy se cumple un año de tu partida, cuánto te extraño, hasta tus anédoctas que contabas, siempre lo mismo, me hacías reír, hasta me decías flaca seca, sé que estás disfrutando de la paz y la alegría junto a tus seres querido, siempre estarás en mi corazón. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu nieta Graciela, bisnietos y tataranietos. Ruego una oración en su querida memoria.

JORGE, LUCIA GLADY (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 29/1/21|. Ha dejado de existir tras un doloroso proceso. Sus hijos Ceci, Carmen y Juan Manuel ruegan oraciones en su querida memoria y paz eterna a su bella alma. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Chacarita.

ORELLANA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su cuñada Reina, su concuñado Rodolfo y sus sobrinos Matías, Damián, Antonella, Micaela, Nazareno y Victoria acompañan a la familia en este doloroso momento.

ROLDÁN, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Compañeros de la Direccion de la D.G.A. Chiqui Diaz, Emanuel Pacheco, Virgilio Brandán de la Sección Habilitaciones, participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando a Dios una pronta resignación para su flia.

SAYAGO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus padres Silvia y Carlos. Su hija Guadalupe. Hermanos Silvina, Carla y Nora sobrinos y demás familiares Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realisado Por Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

TRIVERIO, RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 30/1/21|. Sus hijos Daniel, Romina, Carolina, Beatriz, Norberto, hijos pol. nietos Justina, Aurora y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardin del Sol.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BUSTAMANTE, FRANCISCO LIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus hermanos Adelmo, Juan Manuel sus hnas politicas Ana y Irma y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Punta Pozo dto Avellaneda. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GRAMAJO, AMABLIO VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposa, hijos, nietos y bisnetos. Sus nueras y su yerno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Silípica. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HERRERA ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su esposa Leoncia Ibañes. su hijos Dolores y José, su nieto Tomás y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Brea Pozo. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realisado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Que el Señor lo reciba en sus brazos, le dé el descanso eterno, acreciente la fe de su familia y la lleve la resignación. Con mucha tristeza participamos el fallecimiento de nuestro querido sobrino: Mario Pereyra, Isabel Rojas, Gustavo Pereyra y flia., Alberto Pereyra y flia. elevamos oraciones en su memoria

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Hugo Marcelo Franck, su esposa Silvia e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Fany y a sus sobrinos Franco, Paolo y Constanza, en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Oscar Cadamuro y familia y Roberto Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con sentimiento a su esposa e hijos rogando para ellos cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón". Sergio Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de honda tristeza a su esposa Fany y a sus hijos Franco, Paolo y Constanza. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Morir no es irse para siempre sino comenzar a vivir de otro modo y para siempre". José, Cacho, Ramón, Chodo, Ulises, Tinacho, Pily, Dany, Cuca y Reneko, amigos del Taller Martínez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia ante esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Víctor Vildoza y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Luis Monge y familia, desde Catamarca, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria y ruega cristiana resignación a sus familiares. Frías.

SAAVEDRA EDUARDO ETELVINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su sobrina Dolly, Agustina y Yhoana. Su sobrino político Héctor Jugo. Hermanos Nora, Guido, Reyna, Vica y Rosa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Antilo. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realisado Por Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

GOROSITO, NARCISO (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "Peleaste como un guerrero, con las mismas fuerzas que viviste. Nos diste un gran ejemplo de amor, luchando por quedarte para seguir protegiéndonos". Al cumplirse nueve dias de tu partda al encuentro del Señor, queremos agradecer profundamente a todos los amigos, vecinos y pueblo en general, que nos acompañaron siempre. Destacamos ante todo, la naturaleza humana y comprensiva de los Doctores Julio Galeano, Elisa Juárez Fantoni y Ever Abelleira. De los Sres. Carlos Lopez, Omar Fantoni, Jorge Cisnero y José Abdo, de la querida Sra. Mirta del Castillo y su hijo Jorge, de la Religiosa Hna. Angela. de las enfermeras de Vilelas Mari Gómez y Nancy Ruiz, de los choferes de las Ambulancia Mario Retamozo y Juan Carlos Gómez y empleados Municipales. de los compañeros de trabajo de mi hija Pichi Bulnes, enfemeras Paola Loto, Alexis Castillo y Chiqui Montero, chofer ambulancia Quimilí y a todos los que nos hicieron llegar condolencias y apoyo incondicional. ¡Gracias!. Descansa en paz hermano!. Familia Gorosito.