VIDEO | Milo a EL LIBERAL: Solito y Sola “es para mí una liberación y el encuentro con lo que realmente quería hacer”

31/01/2021 - 12:15 Camerino

El cantautor argentino, Milo, presentó su nuevo single y video "Solito y Sola", su cuarto lanzamiento de la mano de Sony Music.

“Solito y Sola” es una canción que cuenta la historia de dos personas, las cuales han tenido algún tipo de encuentro y al llegar la noche se piensan a solas, cada unx por su lado, deseando el momento de volver a verse.

En esta canción Milo junto a su equipo (ROOM5 integrado por OneSound & Poltamento), buscaron traer el sonido del pop estadounidense y canadiense, mezclandolo con una rítmica más urbana y latina. Lo que le viene dando coherencia estética a sus últimas canciones.

"Solito y Sola" es la hermana menor de "So Happy" la cual salió a principios de este 2020. Las dos canciones nacieron en diciembre del 2019 después de meses de no gustarme nada de lo que estaba haciendo, por estar confundido en la búsqueda”, destacó Milo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , via Zoom.

“Todo el 2019, emocionado por haber conseguido mi primer contrato discográfico con Sony Music, cambié mi norte, en busca de un "hit" (algo completamente ilusorio y frustrante, no se lo recomiendo a nadie). Esto empezó a confundirse cada vez más, salía del estudio con canciones que no me gustaban, cosa que nunca me había pasado en toda mi carrera. Hasta que llegó "So Happy", volví a conectarme conmigo, a cantar lo que quería cantar y no como pensaba que debía hacerlo. Habiéndome reencontrado conmigo, con mi sonido y con lo que quería contar, nace "Solito y Sola", una canción con un tono más sensual y maduro. "Solito y Sola" es para mí una liberación y el encuentro con lo que realmente quería hacer. Es la puerta a un Milo más sensual el cual va a ir ganando peso con todas las canciones que vienen en 2021” afirma Milo.

PRODUCCIÓN DE LA CANCIÓN Y EL VIDEOCLIP

La producción de la canción estuvo a cargo de ROOM5 (One Sound y Poltamento) la productora de Milo.

En cuanto al videoclip, fue dirigido por Belén Asad y se grabó en el estudio WolfCredo ubicado en Villa Urquiza, Capital Federal. “Belén Asad es una gran directora, realmente. Una persona que le pone todo su amor y compromiso a lo que hace y con quien se vienen una serie de videos tremendos”, destacó el cantautor.

“Es el primer video en el que yo acompañado por OneSound y Poltamento, elegimos con quien trabajar, llevándole un concepto propio a desarrollar. Queríamos que el video sea sensual e inclusivo, tenía la necesidad de abrirle la puerta a un Milo más sensual y adulto (lo cual creo que se logró por completo). Creo que la sexualidad y todas sus aristas tienen que dejar de ser un tabú y queremos aportar nuestro granito de arena, para mostrar que se puede hacer desde un lado elegante y amoroso. Belén y su equipo entendieron el concepto y lo hicieron realidad” sostiene Milo.