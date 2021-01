Inmenso dolor en todo Santiago del Estero por la muerte de la pequeña Abigail

31/01/2021 - 20:39 Santiago

Santiago del Estero lamenta el fallecimiento de la pequeña Abigail Jiménez. La menor de 12 años dejó de existir este domingo, en su vivienda del barrio San Martín, en la ciudad de Termas de Río Hondo, según indicaron fuentes sanitarias y policiales.

El deceso se produjo cerca de las 19.30.

Abigail Jiménez, luchaba contra el cáncer de huesos conocido como sarcoma de Ewing. Venia luchando con esta grave dolencia desde hace 6 años cuando le descubrieron esta cruel enfermedad que le afectó su sistema óseo.

El caso de la pequeña, salió a la luz luego de un repudiable caso cuando el pasado 10 de diciembre, le negaron el ingreso a Santiago del Estero, se debatía entre la vida y la muerte luego de haber sufrido una recaída y pedido ser trasladada a su casa. Su estado era estable pero crítico.

“Abigail se puso nerviosa” ante la negativa de los policías para que puedan volver a su hogar. “No nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Seguí esperando hasta que decidí levantarla y llevarla caminando”, había relatado el papá de Abigail, Diego Jiménez, en esa ocasión.

Días después de ese episodio con la intervención del Gobierno santiagueño, Abigail fue trasladada hacía el Hospital Austral de la localidad de Pilar. Allí trataron su enfermedad, lograron estabilizarla hasta que recibió el alta médica.

En su regreso a Termas, Abigail pudo pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Pero su lucha terminó este domingo.

En este momento están arribando familiares y amigos al domicilio donde vivía Abigail en la calle Coronel Bogado y Amancio Alcorta del complejo habitacional termense.