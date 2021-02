Gabriel Corrado, impedido de actuar, apuesta a la conducción

31/01/2021 - 21:44 Pura Vida

Gabriel Corrado sumará desde hoy al encabezar el magazine “Mañanas Públicas” un nuevo paso en su camino de más de 35 años como actor, productor, escritor y locutor porque se ufana de “no tener miedo a golpear puertas”.

El nuevo magazine lo tendrá como anfitrión junto a Mariela Fernández, e irá de lunes a viernes de 10 a 12, buscando ganarse su propio lugar en un horario fuerte y competitivo, abordando a los televidentes desde otro enfoque.

La propuesta es clásica, pero con una vuelta de tuerca: un programa de servicios que tocará temas cotidianos como alimentación saludable, medio ambiente, economía de bolsillo y el uso de las nuevas tecnologías, haciendo especial hincapié en el aprendizaje a través de videos tutoriales.

Con un equipo de profesionales conformado por la periodista Irina Sternik (especialista en tecnología, cultura e interés general), la nutricionista Romina Pereiro, la médica dermatóloga Laura Mijelshon y el periodista Pablo Montagna (que se ocupará de las novedades del espectáculo y la farándula), este matutino brindará tips didácticos desde cómo armar una playlist hasta cómo usar un destornillador eléctrico.

“Nuestras Mañanas Públicas vienen a resolverle las cosas a la audiencia, a brindar un servicio y en eso nos vamos a diferenciar del resto de los programas. No somos un noticiero, ni un programa de entretenimientos o espectáculos, vamos a aprender, que es lo que más me motiva en este momento”, confesó el galán.

Y si bien Corrado ya demostró su desempeño como conductor en formatos como El referí del matrimonio o Vivan los novios en la TV española, el actor explicó por qué esta propuesta significa un gran desafío en su carrera.

“Para mí personalmente es un desafío muy grande. Hace mucho tiempo que tenía ganas de conducir un magazine. Yo soy muy curioso, me aburre hacer siempre lo mismo y hago muchas cosas a la vez; soy un hombre orquesta. Esta es una gran oportunidad, sobre todo la de trabajar en la TV Pública en su 70º aniversario y en este momento, donde la gente está muy sola y necesita ser escuchada”, comentó.

Actualidad

Con diversas actividades pero afirmado en sus raíces como intérprete, Corrado asegura que “es muy angustiante para un actor esperar a ser llamado y eso te obliga a tener otras cosas y, finalmente, un actor es un buscador de oportunidades”.

En busca de esos orígenes entre la pasión por actuar y el deseo de hacer de ello una profesión, cuenta que “estudié con Marcelo Bernengo y fui parte del Teatro Experimental Argentino Contemporáneo de Buenos Aires con el que en enero de 1983 hicimos una gira por el Valle de Punilla con una obra para chicos”.

En ese relato, el artista que además se formó con Raúl Serrano y Augusto Fernandes apunta que “como dejé la Facultad de Medicina mis viejos me soltaron la mano y vendía ropa para subsistir, pero en unas vacaciones en el hotel de Actores me crucé con Mario Pasik quien me dijo “es ahora” y me instó a que fuera a probarme como galán de telenovela. Yo me quería morir porque había mucho prejuicio con la televisión, pero dejé el grupo de teatro y lo hice”.

“En 1986 hice mi primer bolo que fue justamente en la Televisión Pública para “Mesa de noticias” y luego en un especial que se llamó ‘Pantalones azules’ protagonizado por Julio Chávez y dirigido por María Herminia Avellaneda”, recuerda sobre los albores de un trayecto exitoso.

Esos aprendizajes los sigue poniendo a prueba como cuando sacando todo ego de lado audicionó para poder ser parte de la tercera temporada de la serie inglesa “Riviera” que desde diciembre se emite por Fox Premium Series. l