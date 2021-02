Finalizó su tratamiento contra las drogas en plena pandemia

31/01/2021 - 22:31 Santiago

En el Centro de Rehabilitación de Adicciones Santiago del Estero de la Fundación Nocka Munayki (Yo te quiero), celebraron el alta terapéutica de un joven de 20 años, que en plena pandemia le dio batalla a sus adicciones.

Acompañado por su familia y parte del equipo terapéutico de la institución, ya que por la pandemia no es posible realizar eventos masivos, Marcelo se expresó muy emocionado y agradecido, valorando todo lo vivido, particularmente durante su permanencia en la Comunidad Terapéutica (modalidad residencial), que no resultó fácil por las múltiples dificultades y desafíos que nos trajo la pandemia.

“Estoy contento por tener mi alta, ha sido un objetivo que siempre lo he tenido”, dijo el joven, quien además manifestó la importancia del acompañamiento de su familia.

“Se lo debo a mi familia que me han ayudado mucho, que han soportado mis llantos, cuando tuve ganas de bajar los brazos. Al equipo terapéutico, al principio me enseñaron que aquí no venimos a pasarla bien, sino a trabajar nuestras emociones y sentimientos, a sanar nuestro pasado y construir el futuro. Se lo debo a los operadores y psicólogos, a todos los que trabajaron conmigo. Y también estoy agradecido conmigo mismo, porque todo ha dependido de mi y estoy muy contento por eso”, expresó.

El tratamiento

“Fue una etapa dura del tratamiento, no podíamos recibir a nuestra familia ni salir a verlos por el tema de los cuidados. Vernos tristes por no poder ver a los hijos, a las madres o padres”, expresó el joven.

“Estoy orgulloso porque empezamos todos juntos la cuarentena y pudimos terminarla y cada uno continuar con su tratamiento en esta nueva etapa de la pandemia”, manifestó resaltando que ese periodo difícil para toda la humanidad, a él y a sus compañeros les sirvió para estar unidos. l