Fármacos para adelgazar disponibles en Santiago: los pros y los contras de esta opción

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en el país, el 61,6% de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2% de personas con sobrepeso y 25,4% con obesidad. Estos números confirman el avance de la epidemia. La obesidad alcanza hoy a un cuarto de la población, esto quiere decir que 1 de cada 4 personas en la Argentina tiene obesidad.

La obesidad es definida como un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico; y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

En este contexto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó medicamentos antiobesidad: Liraglutida, un fármaco inyectable para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso asociado a comorbilidades; Naltreva, la combinación de dos drogas para tratar de forma segura y eficaz la obesidad, y Orlistat.

Cambios de hábitos

“Es importante saber que cualquiera de estos medicamentos se prescriban con cambios de estilo de vida; no funcionan solos, no es una píldora mágica. Siempre recomiendo que realicen actividad física, ponerse en movimiento. Caminar al trabajo, subir escaleras, bailar, ir al gimnasio, lo que a cada uno le guste más. Adoptar una alimentación saludable, no una dieta restrictiva”, explica la Dra. Mónica Roldán Suárez, especialista en diabetes y nutrición, en diálogo con EL LIBERAL.

Y en ese contexto, aconseja: “La clave es incorporar alimentos reales, verduras, frutas, carnes, huevos, frutos secos, granos. Lo ideal es evitar lo que viene en paquetes. Y por último trabajar en la gestión de las emociones y el estrés. Una vez abordados estos tres pilares podemos continuar con la prescripción de cualquiera de los fármacos, y será uno u otro según la necesidad del paciente”.

Cada persona con sobrepeso debe ser evaluada individualmente

La especialista remarca que “la obesidad es una enfermedad crónica y como tal requiere tratamiento a largo plazo”.

“La toma de un fármaco antiobesidad por un corto tiempo es equivalente a pensar en una dieta que empieza y termina. Se trata de un cambio en el estilo de vida, y es por eso que si se incorporan nuevos hábitos saludables no se producirá un efecto rebote. Es importante aclarar que cada persona con sobrepeso u obesidad debe ser evaluada de manera individual y tratada de acuerdo con sus particularidades”, aclaró.l