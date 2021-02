FÚNEBRES | 1 de Febrero del 2021

31/01/2021 - 22:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/01/21

- Abigail Jiménez

- Rosa Ramona Rojas de Guzmán (Fernández)

- Norma Beatríz Aguirre

- Máxima Julia Ochoa

- Fortunata Martina Vallejo (La Banda)

- Dora Inés Barrionuevo de Cavallotti

- Alicia Abregú (Dpto. Alberdi)

- Maria Clementina Reyes

- Ángela Asunción Dorado

- Alberto Eduardo Basla (Tucumán)

Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABIGAIL JIMÉNEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/21 y espera la resurrección.

El gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora, y la presidenta provisional del Senado de la Nación Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Diego y Carmen, a su hermana Camila y a todos sus seres queridos en estos momentos de hondo pesar. “Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

ALICIA, ABREGÚ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

ALICIA, ABREGÚ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

DORA INÉS BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/21 y espera la resurrección.

“Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios salvador! Tú que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración, que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz”.

Su hija Patricia, sus nietos Matías, Ornella y Guadalupe, y su bisnieta Evangelina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DORA INÉS BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/21 y espera la resurrección.

Madre querida, mi reina cuánto te amo y te voy a extrañar. Diste tanto en la vida que siendo una mujer fuerte, ética y bondadosa, dejaste huellas en cada uno de nosotros. Sé que ahora estarás con mi padre, con tu gran amor. Gracias por el cariño y por haber estado en todos los momentos de mi vida y de mis hijas. Una abuela tan presente. Gracias por todo, te amamos. Tus hijos María Eugenia, Gustavo Ochoa y tus nietas Micaela y Valentina Ochoa.

LUIS ENRIQUE ROMANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

La H.C.D. del Club del Club Atlético Güemes: Eduardo Miguel Makhol, Carina Robles de Makhoul, Federico Lo Bruno, Aldo Luna, Marcelo Paz, José Ramón Vega, Michel Afif Magul, Sergio Carabajal, Fabián Gómez San Pablo, Claudia Makhoul, Victor María Ledesma, Rodolfo Mattar, Héctor Perea, Carlos Pezzini, Antonio Osvaldo López, Sebastián Jorge, Sergio Atía y Emilio Atía, participan con profundo dolor del socio y miembro de la comisión directiva, acompañamos a toda su familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RICARDO TRIVERIO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

Domingo Schiavoni, Mildre Nazar, Julia, Amelia y Aurorita su pequeña nietita, participan con profundo dolor el fallecimiento de “don Triverio” padre de nuestro querido hijo Daniel… deseamos paz a su familia y el eterno descanso en el manto de Dios.

LUIS ENRIQUE ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21 y esperan la resurrección

Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSA RAMONA ROJAS DE GUZMÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, acompaña en éste momento de dolor a toda la flia. Eleva oraciones por su eterno descanso y desea paz para su alma.

INVITACIÓN A MISA

MIRTA FELICIANA ACOSTA DE ROJAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

“Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo Él es mi roca, mi alcázar, no vacilaré”.

Sus familiares y amigos invitan a la misa que se realizará el día martes 2 a las 20 hs. en la iglesia Catedral, al cumplirse los nueve días de su partida al reino de los cielos. Rogamos una oración en su querida memoria.

JOSÉ ORLANDO SÁNCHEZ (Chapu) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

"Sos nuestro ángel que nos acompaña y protege".

Su madre Palmira, su padre Mario, sus hnos. Mario, Soledad y Pamela, sus sobrinos Daniel, Lara, Alma, Benjamín y Victoria, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AGUIRRE, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus hijos José, Juan, Vanina y Víctor, h. pol., Sole y Javier, nietos Alma, Javier, Issac, Selen, Santino y Dana y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Inés Bruchmann y Guillermo Montenegro, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano, Luis Cantizano y Maria Fernanda Ferreira Lesyé y sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul, Sofia y Bautista Cantizano, participan el fallecimiento de la querida Fucha y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Sus hijas Mónica, Patricia y María Eugenia, su hijo pol. Gustavo Ochoa, sus nietos Beto, Andrea, Maxi, Matias, Ornella, Aldana, Micaela y Valentín y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI , DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. "La vida de quienes ya no están, perdura en el corazón de quienes los amaron". Sus sobrinos Rossana Cavallotti y Miguel Hugo Aurelia, sus sobrinos nietos Miguel y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración a su querida memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI , DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. La muerte no es nada cuando el recuerdo vive en el corazón. Su sobrina ahijada Claudia Cavallotti, su esposo Bruno Migliorini y sus hijos Gisella e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primas y familia en su dolor.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI , DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Gustavo Poggi, y familia participa el fallecimiento y acompaña a la familia en tan doloroso momento "Brille para ella la Luz que no tiene fin". Se ruega una oración en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI , DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Gustavo Poggi, sus hijos Matías y Ornella, lamentan profundamente el fallecimiento de su abuela "Yaya". "El Señor la reciba en sus brazos, le dé el descanso eterno". Se ruega oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Señor, recibe a Dora en sus brazos y dale el descanso eterno. La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza San Jorge y la Asociación Mutual San Jorge, acompañan a la psicopedagoga Eugenia Cavallotti y a su familia en tan difícil momento.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI , DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Lucia y Carlos Poggi, sus hijos Juan, Pablo, María y Lucio Poggi Liria, acompañan a sus hijas, nietos y demás familiares, por la partida de Dorita.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI , DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Con dolor decimos que descanse en paz, apreciada vecina de tantos años. Familia Santillán Komornicki, acompaña a su familia en tan triste momento.

BASLA, ALBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/1/21|. Sus hijos Diego Alberto, María Florencia, María Laura Basla, hijos politicos Pablo Trouvé y Andrea Coronel, nietos Facundo y Octavio Trouvé, Bruno, Lola y Baltasar Basla ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la paz del Señor. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Tucumán.

BASLA, ALBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/1/21|. Teresa Emilia Rojas, sus hijos Diego, María Florencia y María Laura Basla, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Tucumán.

BASLA, ALBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/1/21|. Carlos Pece, Gladys Santillán, sus hijos Carlos Alejandro y María Eugenia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la paz del Señor. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Tucumán.

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Luis César Congiu, Carolina Pinto e hijas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. "Concédele Señor el descanso eterno". Luis César Congiu y Perla Buenvecino acompañan a su hermano Mario en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, ÁNGELA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus hijos Tuco, Máxima, Mario, Ramón y Juan Carlos, hijos pol. nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa La Punta. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

OCHOA, MÁXIMA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Su esposo Juan Carlos Morales, sus hijos Pedro y Ricardo Araya, h. pol., Roxana Coronel, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pampa Muyoj. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Luis Eugenio Cantizano, su esposa María Fernanda Ferreira Lesyé, sus hijos Sofía y Bautista, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Mariana Balestrini, su esposo Eduardo Machulsky y sus hijos Joaquín y Eliseo, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Celeste. Descansa en paz, ingeniero Perea

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli y familia participan su fallecimiento y abrazan a Nena e hijos con cariño en este momento.

PÉREZ LOBO, DARDO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/1/21|. Su hermana política Maria Esther Acuña de Pérez Lobo, sus hijos Carlos Martín y Antonia Pérez Lobo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en dicha provincia. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ LOBO, DARDO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/1/21|. Su sobrina Olga Pérez Lobo de López, su esposo Lauro López, sus hijos Antonio, Alejandro y Analía López, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en dicha provincia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ana María Traine, participa el fallecimiento de su amiga Malena y eleva una oración en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Maria Elisa Carranza y sus hijos Eduardo, Gregorio y Elisa Tula Gomez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

REYES, MARÍA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus hijos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tantopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su vida terrenal ha terminado. Recíbelo Señor en el paraíso donde ya no habrá dolores, ni lágrimas, sino unicamente paz y alegría. Su prima hermana Norma Sayago de González, sus hijos Daniel, Adriana y Gabriela González, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Vicente Lo Bruno y familia, participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Dra. Teresita Noemí Suárez y familia, participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en este momento y solicito oraciones en su memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Consorcio Julio A. Roca, participa con dolor el fallecimiento de su vecino e integrante del consejo de administración, ruega oraciones en su memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su amigo Miguel Campos y su esposa Estela Khairallah participan con inmensa tristeza su fallecimiento. Luis, por favor no te olvides de hacer fuerza desde el cielo para que los gauchos sigan ascendiendo. Rogamos oraciones en su memoria.

VIVAS, ZULMA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. La Fundación CEPSI Eva Perón participa con dolor el fallecimiento de la querida Zulma y acompaña a su familia en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

VIVAS, ZULMA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Dr. Rolando Raúl Filippa despide con dolor a la muy querida Zulma, excelente profesional de la enfermería, mejor persona y gran compañera de trabajo. Acompaña a su hijo y demás familiares en este triste momento.

VIVAS, ZULMA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. La Asociación Civil Cooperadora del CEPSI " Eva Perón " participa con pesar el fallecimiento de la enfermera de ese Centro de Salud y lamenta la pérdida de una excelente profesional comprometida con la salud de los niños a su cargo. Ruega una oración a su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VIVAS, ZULMA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, FHCSyS de la UNSE, docentes, no docente, estudiantes y egresados; participan con profundo pesar el fallecimiento de su egresada, Enfermera Zuma Vivas. Ruegan por su eterno descanso y acompañan en su dolor a su familia y compañeros del CePsi "Eva Perón".

CASTAÑO, VIRGINIA (q.e.p.d.)|. Su hijo Ramón A. Juárez Castaño, su nuera Myriam García, sus nietos: Ramón Eduardo, Rita Gabriela, Maria de los Ángeles, Andrea Verónica y bisnietos Invitan a la misa que se celebrará el 01/02/2021, a las 20 hrs. en la Iglesia Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/20|. Querido hermano, hoy se cumple un año de tu partida física, pero siempre estás en nuestros corazones recordándote cada día. Te amaremos siempre. Tus hermanos Susana y Diego, tus hermanos pol. Julio y Marisa, tus sobrinos Carlina, Sebastián, Emanuel y Matías y sus flias. invitamos a las flias. y amigos a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral.

IBÁÑEZ, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/20|. Que difícil superar tu partida, papi. Te extrañamos. Con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia Catedral a las 20 hs.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Su esposa Elena, sus hijas Evelina y Graciela, su hijo político Claudio y sus adorados nietos harán oficiar una misa al cumplirse tres meses de su partida junto al Señor Dios en la iglesia Catedral a las 20 hs. Ruegan una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Malena, que pena que no pude despedirte, me enteré tarde, me hubiera gustado verte unos minutos para decirte ¡chao Male! Después afloraron en mis recuerdos lo que vivimos en nuestra adolescencia cuando te iba a buscar todos los días para ir a la Escuela, en la Belgrano, que estabas con tu mamá Angélica y Gregoria te traía el vaso de soda que pedías, luego no ibamos caminando... Cuando te fuiste a la calle 24 de Setiembre, yo llevaba la guitarra, subíamos a la terraza y cantabámos, con los años me olvidé que canciones eran, en fin ... Tengo tantos hermosos recuerdos buenos y otros pícaros, después la vida nos separó, pero siempre estarás en mis pensamientos. Sara Arce Viaña.

VALLEJO, FORTUNATA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Sus hijos Mario, Reina, Walter, Elizabeth, Marcelo y Rosalía, h pol., nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Quiroga. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Querido padre: "Pepito", "Josesito", "Zurdo", así te llamaban tus padres, tus familiares, amigos. Si querían escuchar de historia, de geografía o resolver un cálculo matemático o que te cuenten de los libros de Chejov y la poesía de García Lorca ahí estaba él, gustoso de enseñarte y conquistarte para que leas, porque él era un lector voraz, si necesitabas consejos o una palabra de aliento, ahí estaba él, en su plenitud de humanidad, si necesitabas favores, te decía que simplemente se da, sin preguntar, decía mi padre hasta que duela", "el otro me tiene que doler". Tu vejez se vio sorprendida con dos nuevas pasiones, la política y el juego del sudoku y en el medio estaban tus recuerdos, tu duelo por tu hijo querido Chito. Así era él, una mezcla de generosidad, sabiduría, empatía, buenas costumbres, un toque de bohemia. Has venido desde Quimilí con tu querida esposa Pocha, para forjar una familia que te ha amado y te ha abrazado siempre. Te extrañamos papi, pero en cada verso, canción o bromas recordaremos uno de los mejores regalos que nos has dejado, "amar la vida y la familia". Gracias por haber sido un excelente esposo, padre y abuelo. Su esposa Olga Carlina, sus hijos Olga, Maria Angélica, Juan Carlos, Silvia Alejandra, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santiago Apostol, al cumplirse 2 años de su partida.

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Mi querida madre, cuánto se te extraña, se nota tu ausencia pero aún así sé que serás mi ángel que me protegerá desde el cielo. Tu hijo Domingo Mansilla, invita a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstoll, con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ABREGÚ, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Sus hijos Mirta, Luis y Zulma, h. pol., Víctor, Juvenal e Iris, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Huachana. Dpto. Alberdi, Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Dr. Juan Carlos Eleán y flia., Antonio E. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y flia., Oscar A. Eleán y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS DE GUZMÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Su esposo Hugo Eraldo Guzmán, sus hijos, Hugo, Delia, Romina y Luis, h. Pol, Ricardo y Joaquín, sus nietos Alejo, Gael y Ámbar, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS DE GUZMÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Sus sobrinos políticos, Hugo López, Margarita Márquez y sus sobrinos nietos Tomas y Victoria participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

ROJAS DE GUZMÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. "Que Dios en su infinita misericordia la tenga a su lado y nosotros en el corazón". Su prima política Haydee Guzmán, sus sobrinas: Margarita, Cecilia y Valeria Márquez y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ROJAS DE GUZMÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Hugo Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

ROJAS DE GUZMÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Norma Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ROJAS DE GUZMÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. El Señor nuestro Dios decidió llevar a su regazo a nuestra querida vecina, aquí te recordaremos siempre como la buena mujer que fuiste. Descansa en paz. Acompañamos a sus seres queridos en tan doloroso memento. Hilda Ruiz de Benegas y familia y elevan oraciones en su memoria.

OLSCHINSKY, KURT (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. "Como olvidarme de aquel día quedaste en silencio quedaste sin vida, un beso te di no sé si lo sentiste, una lágrima de mí quedó en tu mejilla. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo, y despierto angustiada y todo ha terminado". Hoy, cumplirías años de vida y tu recuerdo seguirá en mi eternamente. Tu esposa Mirta Graciela Novoa de Olschinsky.