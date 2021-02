El Cepsi despidió y homenajeó a su enfermera fallecida por Covid-19

01/02/2021 - 17:51 Santiago

En una triste jornada, el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) despidió y homenajeó a Zulma Vivas, enfermera del área de Hemato-oncología, quien falleció por Covid-19, que será siempre recordada por su gran vocación de servicio, su compromiso y su amor por los niños y niñas a quienes prodigó los mejores cuidados.

En el acto, estuvo presente la ministra de Salud de la Provincia de Santiago del Estero, Lic. Natividad Nassif acompañando a los familiares, a las directoras del Cepsi y a sus compañeros de trabajo.

Te recomendamos: Dolor en el Cepsi por la muerte de una enfermera infectada con Covid-19

La directora ejecutiva, CPN Liliana Romero, expresó: "Es un momento muy duro, no tenemos que bajar los brazos por ella y por todos los que no están porque este enemigo se los llevó. Zulma hizo honor a su profesión y, que a pesar de no sentirse bien, se preocupaba por sus pacientes y sus compañeros. Quiero darle las gracias a ella porque ha atendido a todos nuestros niños de la mejor forma. Estén orgullosos de ella porque ha sido un ejemplo".

Zulma fue despedida con aplausos y la sirena de las ambulancias en su honor.