CARTELERA TV / 2 DE FEBRERO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ZULEYHA ATRAPADA POR UNA MENTIRA
18.00 GUERRA DE ROSAS
18.45 FLORICIENTA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 MINUTO PARA GANAR
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)
22.45 FUERZA DE MUJER
00.00 MONZÓN
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00100 % BÁSQUET
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)