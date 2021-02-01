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CARTELERA TV / 2 DE FEBRERO 2021

00.00 MONZÓN

- 21:07 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ZULEYHA ATRAPADA POR UNA MENTIRA

18.00 GUERRA DE ROSAS

18.45 FLORICIENTA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 MINUTO PARA GANAR

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

22.45 FUERZA DE MUJER

00.00 MONZÓN

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00100 % BÁSQUET

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


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