FÚNEBRES | 2 de Febrero del 2021

01/02/2021 - 22:48 Funebres

FALLECIMIENTOS

01/02/2021

- Carmen Eloisa Navarro (La Banda)

- Rosa Ramona Rojas de Guzmán (Fernández)

- Daniel Eliseo Monti (Frías)

- Juan Eduardo Hoyos (La Banda)

- Nancy Teresa Fernández

- Darío Eduardo Díaz (Beltrán)

- Milagros Abigail Jiménez (Las Termas)

- Juan Carlos Cáceres

- Fresia Esmeralda Robinson

- Raúl René Gutiérrez (La Banda)

Sepelios Participaciones

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Lic. Elena Margarita Carrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Doña Fucha tan querida, mamá de Kalila -amiga de la infancia- y de Luis Fernando, a quienes acompañamos en este difícil momento de la vida. Sus restos fueron cremados en el Creamatorio de empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "El Señor la levantó en sus brazos y la llevó a descansar a un hogar, bello hogar más allá del Sol". Participan con profundo dolor Blanca y Manuel Vera y flia y ruegan oraciones opara su eterno descanso.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Hilda Filippa Durán, sus hijos Fernanda, y Rodolfo Soria, su nieto Sebastián Muratore, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a Kalila, Eduardo, Agustín, María del Carmen y Eduardo (h). Elevamos oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Ana María Romero, Vincenzo Iovino, sus hijos Gustavo Jorge y Gabriela, hijos políticos, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Lili Cipolletti y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. José Luis Bejarano y Roxana Elli participan con pesar de su fallecimiento y acompañan con dolor a su hija Mónica. Ruegan por su eterno descanso.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. "Que Dios con su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón". No sabes el dolor que sentimos por tu inesperada partida donde te encontrarás con Jesús y tu adorado Tony. Recordaremos siempre los momentos compartidos, y despedimos a la querida amiga con profunda tristeza pero con la esperanza del reencuentro. Consuelo y oraciones para la familia en especial para tus hijas Mónica, Patri y Chichita. Tus amigas del corazón Ilda Alcaraz de Guzmán y Mirta de Jerez.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Ema Jorge Saad, sus hijos Fredy, Pablo y Susa Anauate despiden con profundo a nuestra querida amiga y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Nena querida, guardaré en mi corazón los felices momentos compartidos con nuestros hijos. Mónica, Patricia y Chichita y sus adorados nietos los abrazamos con mucho dolor por tan irreparable pérdida. Lidia de Small, Carlos Enrique, José Fabián y Fernando Daniel Small. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan el fallecimiento de Dorita, esposa de nuestro gran amigo Toni y acompañan en este momento tan triste a su familia.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce, con sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana Maria y sus respectivas flias. participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida Dorita y acompañan a sus hijas y nietos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Mercedes Poggi, sus hijos Daniel, Carlos y Facundo, participan con profundo dolor tan irreparable pérdida y acompañan a sus hijas, nietos y flia. en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Los excompañeros de la Escuela Nacional de Comercio, promocion 5º 2ª año '79 de su hija Mónica, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

BASLA, ALBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/1/21|. Estela Gentilini, acompaña a sus hijos Diego, Florencia, Laura y demás familiares rogando su eterno descanso en la paz del Señor.

CÁCERES, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 31/1/21|. Sus hijos María, Lucrecia, Oscar, Carlos, Jacinto, h. pol. Alejandra, Daniel y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CADRO, ALFREDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Pedro Rojas, Mónica Giménez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN LOZA, ALFREDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Elio Juárez y flia, saludan con mucho afecto a su esposa Berta e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, NANCY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/21|. Su esposo Luis Medina, sus hijos Milagros, Débora, Esteban, Jesica, Gisela, Daniel y Soledad, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Compañía de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. La comisión directiva, socios y vecinos de la Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi", de esta ciudad, participan con profunda tristeza el fallecimiento del esposo de la protesorera y abuela de la contadora de esta institución, Sra. Marta Adamo de Figueroa y C.P.N Natalia Dichoff. Distinguido y apreciado vecino, colaboradores de esta biblioteca, se elevan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación de su familia.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de la querida hija de nuestros amigos Mamina y Ramón, pidiendo a Dios pronta resignación para aceptar su ausencia y la fe para creer en el reencuentro en los tiempos que el Señor decida. Sus amigos Tato y Cussy Bucci, ruegan oraciones en su querida memoria.

JORGE, LUCÍA GLADY (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 29/1/21|. "El que cree en Dios, aunque muera vivira". Chini Habra Fernández y flia. participan con pesar su partida terrenal y acompañan a su familia en el dolor.

LEGARRETA, CARLOS AROLDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 21/1/21|. Hilda Filippa Durán, su hija Fernanda Muratore de Soria y su nieto Sebastián Muratore, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa María Nelly, a sus hijos y a su flia. Nelly Marnero, Roberto y Martina Escalada. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

OCHOA DE MORALES, JULIA MÁXIMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Su esposo Carlos Morales, sus hijos Pedro y Richard, su hija política Roxana, sus nietos; sus hermanos Selso, Isabel, Ofelia, Negucha, Irene, Perico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj. Elevan oraciones en su memoria.

OCHOA DE MORALES, JULIA MÁXIMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Tu simpatía, tu gran sentido del humor dejará un vacío inmenso en la familia. Aunque en el cielo serás muy bien recibida porque se, llevarás la chispa que siempre te caracterizó querida hermana". Su hermana Irene, sus sobrinos Claudia, Pablo, Sety y sus respectivas familias; y tía Mary participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía, Agustín y Yamile, Laura y Manuel e Inés acompañan a toda su familia en este momento de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Hilda Filippa Durán, su hija Fernanda Muratore y Rodolfo Soria y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo, hijos, a sus hermanos Chacho y María Inés y demás familiares. "Brille para ella la luz eterna".

ROBINSON, FRESIA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 1/2/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, Él que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus hermanos Orlando y Ana, Fattie, Eli, Willie y Puchi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROBINSON, FRESIA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 1/2/21|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo Tú Señor, aseguras mi descanso". Sus hermanos Willie y Puchi, sus sobrinos Lizzie, Juampi y Miriam, Ceci y Euge, sobrinos nietos Lauri, Santi, Nanu y Tomi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROBINSON, FRESIA ESMERALDA (q.e.p.d) Falleció el 1/2/21|. Sus hermanos Orlando, Elizabeth, Pati, Willi y familias, participan con profundo dolor su falleicmiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROBINSON, FRESIA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 1/2/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por Mí". (Juan 14:6). Tu ahijada Lizzie, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ROBINSON, FRESIA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 1/2/21|. Las compañeras de su hermana Elizabeth, promoción 1973 del Colegio Nacional Absalón Rojas, ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROMANO, LUIS ENRRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Su esposa Patricia Reyes, sus hijos, Pablo y Gabi Romano, h pol. Leo, sus nietas Delfina y Alexia, su hermano Francisco y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy en el cementerio de el Zanjón, Cob. Caruso C.i.a arg de Seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Brille para él la luz que no tiene fin. Nene Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Amanda y Rodolfo Michaut, sus hijos Gabriel, Michelle y Gerardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE GEREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Chicha, amor de mi vida, sumaste 30 días más a tu triste partida, pero igual te siento a mi lado como hace 63 años que nos conocimos y será eterno este amor hasta que nuestro Señor nos vuelva a juntar para no separarnos más. Es un deseo de tu esposo Nica y tus hijos Raúl, Marcela y Rody. Chau mi amor.

ÁLVAREZ DE GEREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Madre querida, sigues estando en mi alma, acompañándome. Sigues estando en mis pensamientos día a día. Ruego a Dios que sigas estando junto a Él. Tu hijo Rody.

ÁLVAREZ DE GEREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Mami, siete meses desde tu partida, tu recuerdo siempre vive en mi corazón. Te extraño. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hija Marcela, tu yerno Luis y tus nietos Bianca, Lucre y Angie.

ÁLVAREZ DE GEREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Madre, hoy se cumplen siete meses de tu partida, te extraño con mucho dolor en mi corazón y que ilumines y guies este vacio inmenso que nos dejaste. Que brille la luz que no tiene fin. Tu hijo Raúl y flia.

GUTIÉRREZ, RAÚL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/21|. Su esposa Francisca Fernández Garay, sus hijos Raúl, Estela, Karina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Cob. Norcen. S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

HOYOS, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/21|. Sus hijos Pablo, Natalia y Javier, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. SRL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

NABARRO CARMEN ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Sus hijos Gloria, Graciela, Zunilda, Yayo y Marcos, h. pol. Fernando y Yaqueline, nietos Nahuel, Facundo, Nassin, Rosy, Florencia, Silvia, Emilia, Luis y Eduardo, y demás familiares, sus restos fueron cremados, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLALBA, OLGA MIRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/21|. Sus hijas: Cecilia y Malena, sus nietos, primos, cuñados y demás familiares, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, OLGA MIRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/21|. Sus hermanos: Carlos, Pichón y Alicia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia.

VILLALBA, OLGA MIRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/21|. Sus tíos Manuel e Isabel, sus primas Mariana, Silvina, Viviana y Lorena, sus sobrinos Enzo, Mara, Marcos, Camila y Ámbar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, OLGA MIRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/21|. Su prima Mariana Gómez y sus hijos Enzo, Mara, su nieta Ambar González, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan por su descanso en el Señor.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. "Un dia desplegaste tus alas y te fuiste en Paz al encuentro de Dios padre, hoy a tres años de tu partida tu presencia vive intacta en nuestros corazones recordando los hermosos momentos compartidos". Tu esposa Mónica, tus hijos Andrea, Raúl y Fernando Jiménez, tus nietas Luna y Victoria e hijos politicos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apostol.

DÍAZ, DARÍO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Su esposa Guillermina Campo, sus hijos Federico, Juan Eduardo, Sandra y Cristina, sus nietos Natanahel, Martin y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. "Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los cielos". Sus amigos Elías Sáadi, su esposa María Hallak e hija Yanie de Palazzo y flia., acompañan en el dolor a su querida amiga Berta e hijos con sus respectivas familias en este difícil momento.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus amigos Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor, Luciana y sus respectivas flias. Acompañan e en el dolor a su apreciada flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria.

JIMÉNEZ, MILAGROS ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes prados él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. ¡ Tu lámpara ya está encendida en el Reino de Dios que te abriga en paz! Aby, gran tristeza nos provoca tu partida, pero saber que descansas en paz junto al Señor, nos reconforta, luego de haber luchado con una leona hasta el final, nos consuela saber que ya no sufres y eres un ángel en la viña del Señor. Tu recuerdo va estar siempre entre nosotros, no olvidaremos tu sonrisa, tu sencillez, tu fuerza, tu valentía. Te vamos querer y extrañar siempre". Personal directivo, docente, de maestranza, padres y alumnos de la Escuela Nº 673 "Fuerza Armadas", participan con dolor el fallecimiento de la alumna Abigail. Acompañamos con mucho cariño y oraciones en este difícil momento a Diego, Carmen, Camila y demás familiares. Las Termas.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Su hermano Marcelo, sus sobrinos Franco, Constanza, Julio y Federico Monti, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio San Agustín. Frías.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Sus primos Fernando Barrionuevo, Marta Sapunar de Barrionuevo y sus hijos Juan José, y Guadalupe; Fernando y Lastenia, Marta María y Martín, Sebastián y Carolina y Francisco lo despiden con mucho pesar y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Su primo hermano Eliseo C. Monti, su esposa Rosa Isac e hijas Natalia, María Luz y Rosina Monti y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Ana María, sus hijos Paola, Christian y Carlos María, a sus hermanos Carlos y Marcelo y sus respectivas flias, elevan oraciones en su memoria.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Su tío César A. Monti y sus hijos César, Eliseo, Sergio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Su prima política Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos lo despiden con profundo afecto. Elevan oraciones en su memoria.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Roberto Terrera, su esposa Angélica Edid Agüero, sus hijos Aixa María y Santiago Nicolás y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Susana Leyba participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Ricardo Aye y Lucy Valdez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Christian en tan irreparable pérdida, rogando al Altísimo Paz Eterna y cristiana resignación a su familia. Frías.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Lucy Valdez, sus hijas Julieta, Leyla, Luciana y Sofía participan con gran dolor su fallecimiento y abrazan cálidamente a su hijo Christian en estos momentos de profundo dolor, rogando a Dios conceda paz a su alma y cristiana resignación a su familia. Frías.

ROJAS DE GUZMÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Tu ausencia se nos hará infinita pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios. Sus amigos y vecinos Mario Pereyra, Isabel Rojas sus hijos: Mario Gustavo Pereyra y flia., Alberto Pereyra y flia participan con tristeza su fallecimiento rogando cristiana resignación para todos sus seres queridos.