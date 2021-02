Dramática revelación de Johnny, el sobrino de Maradona: "Mi tío ya no quería vivir"

02/02/2021 - 13:07 Deportivo

En los últimos días, varias cosas nuevas se han sabido sobre los últimos días de vida de Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, gracias a crudos testimonios de personas que vivían a su lado en el día a día. Uno de ellos era Johnny Espósito, sobrino del Diez, quien contó cómo fue la última noche de Pelusa e hizo una dramática revelación.

"Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota", confesó el hijo de Maria Rosa, quien además añadió: "Sentí que él ya no quería más, no quería ni salir a caminar al patio".

En la misma línea, Johnny, que vivía con Diego en la casa de Tigre, dijo: "Él en el último tiempo, no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato. Si vos le preguntabas qué es lo que quería hacer si no fuera Maradona, él te decía ir al supermercado".

Asimismo, en diálogo con el programa Vino para vos de la señal KZO, el sobrino de Maradona contó que su tío le confesó que se había privado de muchas cosas en su vida. "'No quiero seguir así', me dijo. No sé si sentía que se iba a morir, pero él jodiendo te decía: 'Yo viví hasta los 60, ya está, ya no quiero más'", relató Espósito.

Finalmente, Johnny habló sobre el momento de la muerte del Diez y soltó: "Fue inesperado. Se me pasaron millones de cosas. Uno no quería que llegue nunca ese momento. Pero pienso que no sufrió".