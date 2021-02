VIDEO | Explotó el nuevo prototipo de cohete de SpaceX

02/02/2021 - 18:35 Mundo

El prototipo de cohete Starship SN9 de SpaceX ha explotado este martes al aterrizar mientras realizaba una última prueba de vuelo.

La nave espacial alcanzó una altura de aproximadamente 10 kilómetros antes de volver a la tierra.

Sin embargo, poco antes de llegar a la plataforma de aterrizaje, realizó una compleja maniobra de voltereta, pero no pudo enderezarse correctamente y se estrelló contra las instalaciones, ubicadas en Boca Chica, Texas (EE.UU.).

La compañía aeroespacial del Elon Musk enfatizó la importancia de lograr un aterrizaje seguro para Starship en su sitio web antes del reciente lanzamiento.

"Un descenso aerodinámico controlado con alerones corporales y la capacidad de aterrizaje vertical, combinados con la recarga en el espacio, son fundamentales para el aterrizaje de la nave estelar en destinos del sistema solar en los que no existen superficies preparadas o pistas de aterrizaje, y para el regreso a la Tierra", afirmó SpaceX.

