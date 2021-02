Hoy se realizará el sorteo del próximo campeonato

03/02/2021 - 00:47 Deportivo

La Liga Profesional de fútbol (LPF) realizará hoy el sorteo del fixture del próximo torneo argentino que entregará una plaza para la Copa Libertadores de América de 2022.

La ceremonia se llevará a cabo desde las 19 en el Hotel Hilton de Puerto Madero y contará con la participación de los dirigentes más importantes del fútbol argentino, encabezados por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

El próximo torneo argentino, que aún no tiene nombre oficial y tendrá la validez de una Copa Nacional, contará con un total de 26 equipos que estarán divididos en dos zonas de 13.

Además, el certamen dispondrá de “enfrentamientos interzonales” y la disputa de los clásicos más importantes del fútbol local, entre los que se destacan Boca vs. River y Racing Club vs. Independiente.

Los puntos que cada equipo consiga van a ser tenidos en cuenta para los promedios cuando regresen los descensos (suspendidos durante la pandemia) en el fútbol local.

Los equipos que terminen en los primeros cuatro puestos en sus respectivas zonas se clasificarán a la instancia siguiente.

En los cuartos de final se medirán los primeros de cada grupo con los cuartos de la otra zona, mientras que los que terminen ubicados en el segundo y tercer lugar de las tablas generales se enfrentarán entre sí.

Los choques por los cuartos de final, las semifinales y la final se jugarán a partido único y en una cancha neutral.

Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Boca Juniors vs. River Plate, Independiente vs. Racing, San Lorenzo vs. Huracán, Rosario Central vs. Newell’s, Estudiantes La Plata vs. Gimnasia La Plata, Unión vs. Colón, Lanús vs. Banfield, Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors, Defensa y Justicia vs. Arsenal; Atlético Tucumán vs. Talleres de Córdoba, Patronato de Paraná vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, Godoy Cruz de Mendoza vs. Aldosivi de Mar del Plata y Sarmiento de Junín vs. Platense.