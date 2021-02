Con 16 jugadores, uno nuevo, arrancó Güemes

03/02/2021 - 01:05 Deportivo

Luego del breve descanso tras el ascenso a la Primera Nacional, el plantel de Güemes puso primera ayer con el desafío de afrontar la segunda categoría del fútbol argentino.

El entrenador Pablo Martel trabajó en el primer día con un plantel reducido. Estuvieron 16 jugadores, de los cuales uno es nuevo. Se trata del delantero Javier Bayk, proveniente de La Serena de Chile, que se incorporó como refuerzo. El club también confirmó un segundo refuerzo que se sumará en los próximos días: el volante Leonardo Marinucci, de último paso por Atlanta.

En cuanto a los jugadores que lograron el ascenso, ayer se entrenaron David Romero, Nicolás Juárez, Juan Mendonça, Jonathan Lastra, Agustín Politano, Pablo López, Nahuel Zárate, Milton Zárate, Claudio Vega, Nahuel Valenzuela, Luis Rodríguez, Franco Canever, Álvaro Pavón, Agustín Anabia Dorado y Adrián Gómez.

“Ha pasado poquito tiempo del ascenso, pero ya estamos de vuelta al trabajo, conformando el plantel, sabiendo que es una parada difícil y hay que estar a la altura”, contó Martel en charla con EL LIBERAL.

Al referirse a lo que pueden aportarle los refuerzos confirmados, comentó: “A Marinucci lo venimos siguiendo de la categoría, sabemos que por ahí no tuvo muchos minutos, es un jugador que siempre ha participado en Atlanta. A Javier Bayk lo conocemos de su paso por San Jorge. Adrián Gorostidi lo ha enfrentado con Chaco For Ever y yo vi dos partidos en vivo de él. Es un jugador que me gusta su estilo y puede ser importante porque puede jugar en dos o tres posiciones”.

En materia de refuerzos, Martel adelantó que necesitarán “entre 12 y 15” y que serán en todas las líneas.

“Hay varios nombres en carpeta, la dirigencia está trabajando sobre eso. La idea es tener dos jugadores por puesto”, contó.

El DT se refirió a nombres propios con los que hubo contactos. Francisco Rago: “Hablé con él como con otros arqueros. La dirigencia también lo habló. Lo decidirá él, es un arquero que tiene propuesta de muchos clubes de la categoría”.

Ricardo Tapia: “Me lo han ofrecido, es un jugador que también conocemos bastante y es una posición en la que es complicado conseguir refuerzos”.

Pablo Ortega: “Hablamos con él y manifestó las ganas de venir”.