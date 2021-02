El área de Salud municipal releva valiosa información del estado de personas y las familias bandeñas

09/02/2021 - 22:40 La Banda

La Dirección de Salud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la comuna bandeña organiza la realización de un censo que determinará la realidad socio-ambiental de cada barrio de la ciudad y facilitará la obtención de indicadores que permitan tomar decisiones sanitarias sobre la base de datos reales y actuales.

En este sentido, personal del área se reunió con integrantes del Ministerio de Salud de la Provincia para establecer el cronograma de las zonas en donde los agentes sanitarios iniciarán las visitas para censar a la población local.

La realización de este censo permitirá también recabar información que será utilizada en beneficio de la comunidad para mejorar su calidad de vida, a través de este se podrá conocer a la población de cada barrio (nivel de instrucción, diversas actividades que realizan, los grupos etarios, etc.) los diferentes grupos de viviendas (casa, rancho, etc.) lo que particularmente se trabaja son las diversas patologías (dengue, hipertensión arterial, diabetes, tiroides, etc.).

También se podrá conocer e interactuar con las personas para conocer sus inquietudes e intervenir en casos especiales realizando la conexión con diversas entidades.

Al respecto, el director del área, César Scabuzzo, manifestó: “Desde la Dirección de Salud venimos trabajando fuerte en promoción de la salud y prevención con diversas actividades en terreno, a través de la captación activa de personas en riesgo con nuestros agentes sanitarios. Organizamos encuentros y talleres para la promoción del desarrollo infantil, prevención de patologías prevalentes en la infancia, conductas saludables y hábitos de higiene en la población y búsqueda activa de niños con abandono de controles”.

Agregó: “En esta semana estaremos coordinando con otras áreas para realizar un censo en aquellos barrios que no están censados, esto nos permitirá determinar la realidad socio-ambiental y de padrón de cada lugar”.