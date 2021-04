Hoy finaliza la vacunación antiCovid a adultos de 60 a 69 años en La Banda

12/04/2021 - 00:10 La Banda

Hoy finalizará la campaña de vacunación contra el Covid-19 para personas de 60 a 69 años con y sin factores de riesgo en la ciudad de La Banda, que con gran éxito se desarrolla desde la semana pasada.

En ese ámbito, la Municipalidad de La Banda, en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, a través de los diversos centros de salud de la Nación, coordinan estas jornadas donde se colocará la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Los operativos vacunatorios se realizaron bajo un plan de trabajo organizado entre diferentes áreas municipales dependientes de la Secretaria de Desarrollo Humano, Gobierno y Servicios Públicos como Nutrición Comunitaria, Salud, Deporte, Juntas Vecinales, Juventud, Desarrollo Social, Alerta Banda, Tránsito y demás personal.

Según el cronograma establecido, las vacunaciones se realizarán hoy en el Club Ciclista Olímpico, Club Tiro Federal, y el Centro Recreativo, de 8 a 17. Se recomienda a todas las personas que asistan, no tener síntomas compatibles con el virus Covid-19, así como también cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Quienes deseen recibir la primera dosis de la vacuna, deberán consultar con su número de documento de identidad para recibir un turno determinado en https://vacunarse.sde.gob .ar.

Se recordó que equipos de salud estarán preparados para vacunar a personas que no pueden bajar de los vehículos y también concurrir al domicilio.

Al respecto, el director de Salud de la comuna bandeña, Dr. César Scabuzzo, dijo que “es muy importante tener en cuenta que la vacuna no da inmunidad, es decir, no deja exento a personas vacunadas de no cumplir los protocolos establecidos para la prevención del virus, ya que la función de la misma, ayuda a transitar la enfermedad de manera leve, en el caso de contagiarse”.