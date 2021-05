Entregan premios tras sorteo a municipales por el Día del Trabajador

05/05/2021 - 01:58 La Banda

En representación del Departamento Ejecutivo Municipal, el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera y la subsecretaria Valeria Chazarreta entregaron el primer premio que fue sorteado entre los empleados de la comuna por el “Día del Trabajador”.

En la mañana del martes, los funcionarios municipales entregaron una Motocicleta Corven Mirage R2 Full de 110 cilindrada y motor de 4 tiempos, a Carlos Rubén Torres, un empleado de 26 años de planta temporaria que realiza tareas de barrido en las calles.

El joven trabajador vive junto a su esposa y su hija en el barrio Sarmiento, y trabaja en el municipio desde hace tres años cumpliendo con tareas de limpieza, formando parte del Obrador San Carlos.

En la oportunidad, Torres manifestó: “Estoy muy feliz, es algo que no esperaba recibir. No terminaba de creer cuando me avisaron que había ganado la moto. Es algo que estábamos necesitando mucho, y de hace rato que veníamos hablando de comprar, pero no llegábamos con los ingresos. Por eso estoy muy agradecido con el intendente Pablo Mirolo por este regalo que es una gran bendición para toda mi familia”.

El sorteo se realizó el viernes 30, entre 4.417 empleados de planta permanente, temporaria, contratos de locación y planes. Con la presencia del intendente Pablo Mirolo y la escribana municipal, María Laura Tula Rizzo, se anunció que el primer premio de la motocicleta Corven Mirage pertenecía a Carlos Rubén Torres y el segundo premio de una bicicleta todoterreno rodado 29 a Susana del Carmen Monge, quien trabaja en el área de Higiene.l