La Banda, en los Operativos de Alcoholemia Federal

16/05/2021 - 23:01 La Banda

La Municipalidad de la ciudad de La Banda formó parte de la 6ª edición de esta iniciativa impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que contó con la participación de 23 provincias y más de 30 municipios que realizaron controles de alcoholemia, en simultáneo, con el objetivo de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

Personal de la Dirección de Tránsito en coordinación con Seguridad Vial de la Provincia y la Policía de la Provincia de la Comisaría Seccional Nº 12 desarrollaron el operativo de control vehicular en la intersección de las rutas provinciales Nº 1 y Nº 51.

Se utilizó el alcoholímetro cuya modalidad de medición arroja un resultado en tan solo un lapso de segundos a través de la exhalación de aire.

Asimismo, se realizaron controles de temperatura corporal y se solicitó la documentación obligatoria a cada conductor.

Los registros realizados con los resultados de todos los operativos se compilan de forma digital con el fin de conformar una base estadística nacional que pueda arrojar datos sobre la problemática.

Según datos estadísticos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los siniestros viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años de edad y la conducción bajo los efectos del alcohol es uno de los factores determinantes más importantes.

El coordinador del área, Diego Juárez, dijo: “Los resultados que se obtengan de este operativo nos permitirán diagramar futuras acciones para realizar controles de tránsito específicos e impulsar iniciativas que prevengan los accidentes de tránsito”.

Sin licencia para conducir y sin cascos

Autoridades de la Dirección de Tránsito Municipal que depende de la municipalidad informaron que, en el marco del denominado Operativos de Alcoholemia Federal, en total se llevaron adelante 180 controles vehiculares, donde se produjeron 4 remisiones de automóviles y 3 de motovehículos, por falta de documentación. Entre las faltas más comunes detectadas sobresalieron la falta de licencia de conducir, no poseer seguro obligatorio, no contar con cédula de identificación del vehículo, no usar cinturón de seguridad y circular sin casco.

Por otro lado, desde la Dirección de Tránsito Municipal remarcaron que no se registraron test positivos de alcohol en ninguna medición efectuada en el operativo.