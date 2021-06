Con la llegada de los fríos más intensos del año preocupa el uso de braseros dentro de las casas

19/06/2021 - 21:12 La Banda

Desde el área de Salud de la Municipalidad de La Banda brindaron una serie de recomendaciones para prevenir intoxicación por monóxido de carbono teniendo en cuenta las bajas temperaturas y el marco de aislamiento social por la pandemia de Coronavirus.

Asesino silencioso

El monóxido de carbono (CO) constituye una de las principales causas de muerte por envenenamiento en esta época del año. Se trata de un gas tóxico, menos denso que el aire y que se dispersa con facilidad. A su alta toxicidad se suma la peligrosidad de pasar desapercibido, al ser inodoro, incoloro y no irritar las mucosas.

Tipos de combustiones

En el ámbito doméstico, la producción de CO se origina en los artefactos que queman gas, carbón, leña, querosén, alcohol o cualquier otro combustible. El gas natural no contiene CO en su composición, pero su combustión incompleta es capaz de generarlo.

Los artefactos más frecuentes que queman gas y generan intoxicaciones son: calefones, termotanques, cocinas, hornos, braseros y calefactores (estufas infrarrojas y calderas en el interior del domicilio), cuando no están correctamente instalados o la ventilación de los ambientes es escasa.

Una revisión cada año

Para evitar un caso de intoxicación debe realizarse una revisión técnica una vez al año a cargo de personal adecuado (gasista matriculado); calefactores, estufas, conexiones de gas, válvulas de seguridad etcétera, deben inspeccionarse; asimismo se deben revisar los sistemas de ventilación del hogar.

Cómo darse cuenta que la calefacción tiene una falla

Los síntomas de intoxicación por CO son dolor de cabeza y somnolencia, pero también se pueden incluir dolor torácico, confusión o mareos, dificultad para respirar, náuseas/vómitos, cansancio, fatiga, pérdida de conciencia, desmayo o pérdida de conocimiento, alteraciones visuales, convulsiones o coma.

En el caso de tener alguno de estos síntomas se debe ventilar inmediatamente la casa abriendo puertas y ventanas, salir de la casa para tomar aire y llamar a emergencia. Ante una emergencia como la antes mencionada Alerta Banda pone a disposición de la comunidad sus números de asistencia: 6002208; 6002203; 3855140924; 3855209837.