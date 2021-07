Intenso trabajo de Bomberos para controlar incendios forestales en La Banda

28/07/2021 - 23:46 La Banda

En los últimos días, los Bomberos Voluntarios La Banda trabajaron de manera intensa para controlar numerosos incendios de pastizales en la ciudad y en zonas rurales.

El Comandante Mayor Luis Tévez, jefe del cuerpo activo del cuartel comentó: "Normalmente suelen darse en agosto, por la incidencia de los fuertes vientos y porque los pastos están secos. Pero curiosamente, en julio empezamos a tener muchos incendios".

"Por día estamos interviniendo en 5 urgencias y en la mayoría existen inmuebles en peligro. Debemos actuar rápido para evitar la propagación del fuego", apuntó.

"Se están dando a orillas de las rutas en donde se encuentran postes de tendido eléctrico, cables de telefonía, postes de televisión por cable, los cuales al verse afectados por el fuego provoca un perjuicio en la comunidad".

Tévez señaló: "No podemos confirmar si son intencionales o no; eso lo determinará la Justicia. Nosotros queremos pedir a los vecinos que sean más precavidos y que no quemen basura".