Suoem reiteró pedido de boleto gratuito para estudiantes bandeños

31/07/2021 - 00:17 La Banda

A días de volver las clases presenciales en la provincia, el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de La Banda reiteró su pedido para que se haga cumplir el decreto serie C N° 1647 del año 1996, que establece la entrega por parte de las empresas de colectivos interurbanas de abonos escolares gratuitos para los alumnos que concurren a las escuelas primarias.

El secretario general del gremio, Rubén More, recordó que en febrero de este año fue presentada una nota ante la Dirección de Transporte de la provincia, en la cual se solicitaba que se hiciera cumplir la medida puntualmente con las empresas Decano (línea 118); 9 de Julio (Línea 21) y San Cayetano (Línea 17), con recorridos hasta el Hospital Regional, barrio Ampliación Primero de Mayo, San Fernando y Cabildo Santiagueño.

"Hicimos esta presentación antes de iniciarse el ciclo lectivo, pero no hubo novedades hasta ahora, a pesar de que estamos a días de que los chicos vuelvan a clases. Es una pena que municipios como La Banda hagan el esfuerzo necesario para facilitar a los chicos el acceso a la educación y que otros estamentos del Estado no den una respuesta a un pedido que consideramos justo y que beneficia a miles de comprovincianos", dijo More.