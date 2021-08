Lanzaron el Premio Nacional de Cuentos de Amor que otorgará cien mil pesos al primer puesto

02/08/2021 - 02:04 La Banda

La Municipalidad de La Banda acompaña al Museo del Libro y de la Lengua, el Ministerio de Cultura de La Nación y la Biblioteca Nacional en la convocatoria a personas mayores de 18 años para participar del Primer Premio Nacional de Cuentos de Amor "Silvina Ocampo. Amé dieciocho veces, pero recuerdo solo tres", el cuál otorgará un premio de 100 mil pesos y dos de 50 mil.

En la oportunidad, el jurado deberá elegir tres cuentos. De ellos, el primer premio recibirá 100 mil pesos y los dos segundos, 50 mil cada uno. Como requisito fundamental, los participantes deberán tener domicilio real en el país.

Los participantes deberán presentar un cuento de temática amorosa, en español, en las lenguas de los pueblos originarios (acompañados por una traducción al castellano) o en Braille hasta el 27 de agosto inclusive.

Propuesta

La convocatoria está acompañada de unas palabras de la escritora María Moreno: "No es verdad que haya desaparecido el amor romántico: sólo ha pasado a la clandestinidad y desde ahí habla hasta por los codos. El amor puede nacer en una letrina, en medio de una orgía, por whatsApp o en la cola del hisopado. Del miriñaque al barbijo, del velo a la sunga, en una celda estrecha o con distancia de protocolo, el corazón disparado sigue adelante más allá de la historia. El amor no siempre es más fuerte, pero no para de contar. Y lo que cuenta no es privilegio de escritores y artistas: tode enamorade (sic) es capaz de adornar su lengua hasta volverla bella, imparable y desatada. Contanos tu cuento de amor. Hétero, torta, trans, platónico, animal, imposible, infernal, prohibido o superficial, zonzo o intelectual. Todos valen. Y encima hay premios".