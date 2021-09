Volver a vivir se abre paso en la pandemia a puro corazón

16/09/2021 - 00:34 La Banda

Cuando la vida golpea, casi nunca avisa. Pocas veces es piadosa. Y no hay vuelta atrás.

Y para colmo llegó una pandemia.

Desde abril de 2020, este grupo de damas había tenido que recluirse en sus hogares debido a las restricciones y dejar de lado sus actividades. Pero con el avance de la vacunación y el descenso de contagios y fallecimientos que permitieron ir reabriendo sectores del quehacer comunitario, comenzaron a retomar paulatinamente su accionar.

Y no es que toda esta debacle sanitaria no las haya afectado. Lo hizo. Varias de sus integrantes estuvieron contagiadas y se recuperaron. Otras perdieron seres queridos y eso les cuesta infinitamente más. Otras luchan contra problemas de salud crónicos. Aún no es tiempo de volver para algunas de ellas.

Desde su sencillo pero significativo nombre, Volver a Vivir, apuestan a honrar esa consigna día a día. Para contar cómo lo logran y dan la batalla, este grupo de bandeñas concedieron unos minutos a EL LIBERAL y contaron sus experiencias.

El origen

Comenzaron con un proyecto nacional para personas diabéticas de la mano del programa de Médicos Comunitarios. Estos profesionales fueron los encargados de organizar los grupos Volver a Vivir en todo el país. Él único que perdura en Santiago hasta hoy, 16 años después, es el bandeño.

La idea era sumar a sus pacientes a este club, en el que desde el principio se enseñaban los beneficios de una vida activa, con clases de gimnasia o charlas sobre salud.

Silvia describió la motivación principal: “Buscamos sentirnos bien, felices, acompañadas. Por eso tocamos temas que todas podamos conversar sin entrar en conflictos”.

Pronto fueron llegando más integrantes y nuevas propuestas. Los médicos vieron que las posibilidades y necesidades eran más amplias que las propuestas originalmente y decidieron incorporar a pacientes con obesidad, depresión, hipertensión, problemas mentales, etc. Fue tal el éxito que empezaron a incluir gente sin ninguna patología en particular, atraídas por el estilo de vida saludable y la amistad que se prodigaban en el grupo.

Graciela, por ejemplo, dejó toda su vida en San Isidro, Buenos Aires, donde tenía su familia, trabajo y amigas. Llegó por un hijo hace tres años (el 19 de este mes) y se encontró vacía. El grupo le devolvió su vitalidad. En una síntesis perfecta, revela qué la atrajo de las chicas: “El compañerismo y el amor”. Las admira tanto por todas las actividades que realizan (cocina, costura, tejido, manualidades, campañas solidarias, danzas folclóricas, pintura, gimnasia, mateadas, viajes, etc.), muchas de las cuales enseñan o dirigen sus propias integrantes, que son tema frecuente de conversación telefónica con sus hijas. “Hoy no cambio Santiago por Buenos Aires”, concluye.

Cada vez, más

Comenzaron en 2005 en el entonces Policlínico, con un puñado de pioneras (ver recuadro). Con el tiempo, llegaron a superar los 60 integrantes. Allí tuvieron huerta, cosecharon sandías, acelga, perejil, zapallo, zanahoria, acompañadas por María Rosa y su esposo Luis.

Desde entonces, reciben charlas médicas, de psicología, nutrición, entre otras: “Además, nosotras buscamos profesionales para que nos den charlas temas referidos a la salud, hacemos política comunitaria; no entran la política partidaria ni la religión”, aclaran.

También hicieron varios viajes a otras provincias, para participar de festivales y fechas festivas como El Abuelazo en San Luis, o a Córdoba, etc., recordó Chiky Carabajal. Aún no se olvidan de la vez que, invitadas por el municipio de Tilcara, en un traslado, terminaron por un camino de alta montaña equivocado, Camino del Infiernillo y el terror cundió en el micro al ver el barranco a centímetros de las ruedas. Rezaron, lloraron, gritaron, hasta que Silvia comenzó a cantar… Caminito, y algo se pudieron distraer hasta salir del peligro, aunque una pasajera de Jujuy igualmente necesitó asistencia del médico a bordo. Tampoco se olvidan cómo cantó Silvia y aseguran que son cosas que no quieren volver a vivir.

Campañas

Siempre vinculadas con la realidad, Silvia señaló otras tareas emprendidas con instituciones: “En varias oportunidades participamos de la Campaña los Mil Corazones del Dr. Luis Orellana, haciendo caminatas, repartiendo folletos, etc. Campañas de salud de la mujer. Convocamos a mujeres para que se hagan PAP y mamografías en la UPA del Central Argentino. Teresa conseguía los turnos para esas mujeres”.

Gladys destacó que tuvieron “mucho acompañamiento de los médicos comunitarios y de las UPA de Villa Gianuzzi, con la vacuna de la gripe, del neumococo, hepatitis B, etc.”.

También participaron de varias ediciones de la Semana del Prematuro en la Maternidad y en el CIS Banda, llevando ropa para bebés que ellas mismas cosen y tejen; allí vuelven regularmente llevando donaciones para los niños en Reyes Magos, incluido un día de tremenda tormenta que inundó todo el centro y al salir de la Maternidad, se empaparon de pies a cabeza (hasta la pluma de Melchor) y así entregaron los regalos sobrantes en la Municipalidad; para los 100 años de La Banda, hicieron 100 canastas con empanadas y repartieron entre el público del desfile, sorprendiendo a todos.

Serenateras

Quizás una de las actividades más entrañables es que celebran los cumpleaños de las integrantes. “A las 8 de la mañana”, relató Teresa. A tal punto que sorprenden a la homenajeada… y seguramente a algunos vecinos.

“Cuando alguna compañera no venía, armábamos un grupo y la íbamos a visitar. Al otro día o a la semana, la compañera estaba de vuelta”, contó Gladys que llegó al grupo tras la muerte de su esposo y una profunda depresión (hoy asiste junto a su hija, Marga). De similar manera llegó Chiky, por recomendación de su hermana.

Llegó Guapas

En estas últimas semanas, Volver a Vivir comenzó a reactivarse, y una de las primeras actividades que organizaron fue una serie de encuentros y charlas con Carla Amengual, una extraordinaria animadora de la vida sana y activa, que les dio una charla junto a Guapas Gym Banda, otro grupo similar, sobre cómo funciona el organismo y cómo se lo puede ayudar a obtener el mejor y más positivo rendimiento posible.

“Hablamos de la felicidad, factores que influyen, hormonas (endorfinas), cómo incentivar su producción natural; la actividad física como instrumento fundamental para el buen vivir; compartimos desayuno, hicieron ejercicios para descubrir cómo funciona el cerebro, baile, etc.”, describió Amengual.

El momento del click

La mayoría de las mujeres consultadas fueron y son amas de casa, madres, ahora abuelas. Pero la gran diferencia con el antes y el después de integrar el club, fue un momento en particular de sus vidas en que hicieron el famoso “click”. Dejaron de vivir por y para exclusivamente los demás, y comenzaron a recuperar su individualidad, a ser, vivir y disfrutar por y para sí.

A Silvia le pasó tras enviudar, de caer en un pozo depresivo cuatro meses. Quedarse sin voluntad casi para nada, hasta que un auto casi la atropella y despierta de ese letargo. Varias tienen historias similares.

Las pioneras

El grupo nació el 22 de agosto de 2005 con cinco integrantes: Mercedes Pallares, Irma Valentini, Lidia Castillo, Clarita Villareal y Anita Torres.

Prestámelo a Chicho

Son cuatro los maridos de estas mujeres que las suelen acompañar en sus actividades, pero el que se destaca es el más bailarín. “A él le encanta bailar, y como es uno de los pocos maridos que nos acompaña, todas lo sacan a bailar”, previo pedido de permiso: “Prestámelo a Chicho”.