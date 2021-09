Mirolo: "Contento de celebrar el aniversario luego de la pandemia"

17/09/2021 - 01:50 La Banda

En el día del cumpleaños 109° de la ciudad de La Banda se realizó el acto central en la plaza Manuel Belgrano.

Lo encabezó el intendente Pablo Mirolo, acompañado por el viceintendente, Roger Nediani, la subsecretaria de Educación, Stella Maris Mirolo, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Valeria Chazarreta, demás autoridades, David Díaz y miembros del Centro de Excombatientes de Malvinas, el Club de Leones "Dr. Jorge Washington Ábalos", la Asociación Cultural Sanmartiniana, directivos de la Esc. Municipal Primaria N°1 y Secundaria Municipal "Ada Nilda Alderete" y de los jardines municipales, Jardín de Infantes N°3 "María Adela Agudo", la Asociación de Pastores Evangélicos, personal de Alerta Banda y vecinos.

El jefe dijo estar "contento de poder estar celebrando un aniversario más de la ciudad, después de un año y medio de atravesar esta pandemia. Si bien no estamos con la fiesta clásica que se realiza en Besares y Belgrano, para no generar aglomeraciones y demás complicaciones sanitarias, esta vez, vamos a celebrar en distintos espacios públicos en forma simultánea, resaltando la importancia de que nuestros artistas, artesanos, bailarines, cantantes y demás, vuelvan a las calles. Ver que la gente nuevamente está tomando su lugar en los espacios públicos, volviéndose a encontrar, volviendo a compartir sus afectos, y en esta fecha tan cara para los sentimientos de las personas de La Banda como es el cumpleaños de ciudad. Lo más importante es que sigamos cuidándonos, sabemos que esto no pasó, pero también sabemos que cada paso que damos es recuperar nuestra libertad, nuestro encuentro, que es lo que tenemos que revivir y llevar adelante, sobre todo en esta ciudad que está llena de solidaridad, compromiso y cultura", concluyó.