El intendente Mirolo recibió la visita del equipo de "Los Leones"

17/10/2021 - 02:20 La Banda

El intendente Pablo Mirolo recibió el equipo de fútbol adaptado "Los Leones" quienes viajaron a la provincia de Salta a participar de un torneo amistoso junto a representantes de diferentes localidades del NOA.

Durante el encuentro, el capitán del equipo, Matías Gómez, manifestó su agradecimiento por el apoyo que reciben de parte del municipio para poder participar en competencias dentro y fuera de la provincia. Asimismo, destacó el espacio adaptado que fue habilitado en las instalaciones del Patinódromo donde pueden realizar sus prácticas habituales y en donde además se disputaron partidos correspondientes a torneos regionales y nacionales.

La visita se realizó en el "Día del bastón blanco", fecha que surgió para concientizar a la población acerca de los obstáculos que tienen día a día las personas no videntes. En este sentido se destaca que las personas no videntes utilizan el bastón blanco largo como una herramienta para desplazarse de manera segura, convirtiéndose en un símbolo de las habilidades y talentos, movilidad e independencia de quien lo utiliza. Se trata de una vara alargada que identifica a las personas no videntes y les sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por la vía pública.