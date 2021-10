El Centro de Educación Física Nº 1 invita a sumarse al 1º Encuentro Provincial de Minivoley y Sub 12

26/10/2021 - 00:06 La Banda

La Secretaría de Minivoley del Centro de Educación Física (CEF) Nº 1, de La Banda, invita al 1º Encuentro Provincial de Minivoley y Sub 12, que se realizará con el auspicio de la Asociación Santiagueña de Voley, el sábado 6 de noviembre en la calle Mármol, entre Necochea y República del Líbano, estadio de la escuela Amadeo Jacques.

El encuentro se desarrollará por la mañana, de 9 a 12, y a partir de las 14 se jugaría la categoría Sub 12. Señalaron que es importante confirmar la participación para organizar la competencia.

Por contacto para registrar participación o consultas, llamar al 3855958859, profesor Diego Oses.

Para la acreditación, los entrenadores deberán completar una planilla en formato Excel hasta el día 30 de octubre y enviar por WhatsApp al contacto del profesor Oses.

Los organizadores explicaron que los objetivos generales del encuentro son: promover el deporte desde edades tempranas despertando interés y pasión por la práctica deportiva; y brindar un espacio de encuentro, para que los niños compartan el juego de una manera simplificada y divertida. Entre los objetivos específicos señalaron: experimentar las diferentes situaciones que presenta el juego; y participar activamente de los minipartidos.

El reglamento de la convocatoria indica: "El encuentro está organizado según la capacidad técnica de los niños. 1 vs 1: de 5 a 7 años. Juego con pelota tomada (pelota de mini vóley), en un espacio de 1,50 x 2 metros. La altura de la red: 1, 70 m. El objetivo es superar un obstáculo y generar el concepto de frontalidad. También se podrá jugar 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4, cada categoría con sus especificaciones ya definidas. El objetivo del juego es: establecer un equilibrio entre defensa y ataque.

En cuanto Sub 12 femenino y el mixto, indica el reglamento: se juegan dos sets de 25 puntos con diferencia de dos puntos. En caso de empate se va a un tercer set de 15 puntos, con diferencia de dos puntos.