La Banda recibe el 1º Encuentro Provincial de Minivóley y Sub 12

06/11/2021 - 00:49 La Banda

Organizado por el Centro de Educación Física (CEF) Nº 1, de La Banda, con el auspicio de la Asociación Santiagueña de vóley, la Secretaría de Minivóley realiza hoy el 1º Encuentro Provincial de Minivóley y Sub 12, que se realizará hoy en el estadio de la escuela Amadeo Jacques, sobre la calle Mármol, entre Necochea y República del Líbano.

El evento contará con la participación de alrededor de 200 niños y niñas, que provienen de 3 clubes de Las Termas, y otros de Frías, Añatuya, Beltrán, Fernández, Banda y la ciudad capital.

El encuentro se desarrollará por la mañana, de 9 a 12, y a partir de las 14 se jugaría la categoría Sub 12. Señalaron que es importante confirmar la participación para organizar la competencia. "Agradecemos al Gobierno de la provincia y a la Secretaría de Deportes de la provincia", expresaron los organizadores del evento.

Los organizadores explicaron que los objetivos generales del encuentro son: promover el deporte desde edades tempranas despertando interés y pasión por la práctica deportiva; y brindar un espacio de encuentro, para que los niños compartan el juego de una manera simplificada y divertida. Entre los objetivos específicos señalaron: experimentar las diferentes situaciones que presenta el juego; y participar activamente de los minipartidos.

El reglamento de la convocatoria indica: "El encuentro está organizado según la capacidad técnica de los niños. 1 vs 1: de 5 a 7 años. Juego con pelota tomada (pelota de minivóley), en un espacio de 1,50 x 2 metros. La altura de la red: 1, 70 m. El objetivo es superar un obstáculo y generar el concepto de frontalidad. También se podrá jugar 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4, cada categoría con sus especificaciones ya definidas. El objetivo del juego es: establecer un equilibrio entre defensa y ataque.

En cuanto Sub 12 femenino y el mixto, indica el reglamento: se juegan dos sets de 25 puntos con diferencia de dos puntos. En caso de empate se va a un tercer set de 15 puntos, con diferencia de dos puntos.