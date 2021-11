La comunidad católica expresó su devoto amor al patrono Cristo Rey

22/11/2021 - 01:19 La Banda

Con una procesión por las calles céntricas de la ciudad de La Banda, culminaron las actividades por las fiestas patronales en honor a Cristo Rey. Además, el momento fue propicio para celebrar un año más de la creación de la parroquia homónima.

Bajo el lema "Con Cristo Rey y San José construyamos un mundo en igualdad", desde los primeros días de noviembre la comunidad católica desplegó una serie de acciones para celebrar a su patrono. Todo culminó este sábado, cuando la imagen de Cristo Rey salió a recorrer las calles céntricas de la "Cuna de Poetas y Cantores", a lo largo de la procesión se rezó por la unidad.

Una vez concluida la caminata, el patrono regresó a la sede parroquial y se ofició la santa misa la cual estuvo presidida por monseñor Vicente Bokalic.

En un primer momento el prelado santiagueño, teniendo en cuenta que está finalizando el 2021 y en especial culmina un año litúrgico y la Iglesia se prepara para empezar un nuevo tiempo, realizó un breve repaso por lo sucedido en estos meses.

En ese contexto el pastor destacó: "Seguimos en pandemia, esto no ha terminado. Celebramos a Cristo Rey, en un año particular. Tiempo de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha incertidumbre. La pandemia no ha terminado, sabemos que no se fue por un decreto".

Más adelante sostuvo: "Este año pudimos hacer muchas actividades. En los últimos meses, a nivel eclesial pudimos abrir un poco más. Esta es una historia que la vamos a recordar siempre. En la historia siempre hubo muchos momentos como éste".