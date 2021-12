“Pinino” Ruiz, el padre deportivo de Exequiel Zeballos, la actual joya de Boca

28/12/2021 - 00:08 La Banda

René Eduardo Ruiz, "Pinino" como todos lo conocen, está orgulloso del desempeño de Exequiel Zeballos en Boca. No es para menos. El actual delantero de los dirigidos por Sebastián Battaglia fue su discípulo en la Escuelita de Fútbol del Club Sarmiento.

Y así como Zeballos brilla en Boca, esa luz propia va adquiriendo otros jugadores surgidos de la escuela de "Pinino", entre los que se destacan Lautaro Figueroa (Rosario Central) y Nico Paz (Unión de Santa Fe), además de otros futbolistas en River y en Newells.

"Pinino" Ruiz, el padre deportivo de la criatura futbolística del momento, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL analizó el desempeño de Exequiel, tan bandeño como su maestro en el fútbol. Ruiz se mostró partidario de que Zeballos siga jugando en Boca antes de una posible partida hacia España.

¿Cómo vives la exitosa carrera de Exequiel Zeballos en Boca?

Uno tiene un orgullo y una gran alegría. Espero que así como Exequiel, varios chicos que están jugando en clubes de Buenos Aires, y que salieron de la Escuelita de Fútbol del Club Sarmiento, puedan llegar como él. Uno le ha enseñado desde chico, fundamentalmente, la disciplina, la conducta deportiva en lo que siempre he hecho hincapié. Después, las condiciones deportivas, físicas, todos lo aportamos. Exequiel tiene su humildad, su forma de ser, que eso también me hace sentir muy feliz. Es un chico muy educado. En este momento por el que él está pasando también hay que tener una cierta cordura, un cierto equilibrio. Exequiel está muy bien encaminado por su papá (Oscar Zeballos), su familia, que eso es muy importante en la vida de un jugador.

¿La forma en que se desempeñó, por ejemplo, en la Maradona Cup 2021 ha hecho que la comisión directiva de Boca y su DT Sebastián Battaglia le tuvieran más confianza?

Yo creo que Exequiel ya tendría que haber estado jugando antes. Pienso que Exequiel tendría que haber tenido más minutos a principios de año. Como te decía, son clubes grandes que tienen figuras de relevancia que la tienen que poner, pero capaz que en otro club hubiera estado jugando o los técnicos mismos lo hubieran puesto. Ahora lo está haciendo. La definición de Barcelona no me extrañó porque él tiene esas cosas, esos destellos de distinto. Estuve viendo el partido y pensé, uno ha sido jugador, no puede definir de esa manera porque lo más normal era definir con derecha, pero lo ha definido porque él tiene esas cosas. Él sale de los esquemas normales de un jugador. Eso lo hace distinto y sobresale su actuación cuando él juega ya sea en Reserva o en Primera. Ahora, gracias a Dios, a fin de año, le ha llegado todo junto y ya tiene un camino que, creería, el año que viene va a ser distinto, con otra perspectiva, con más protagonismo de él. Después, si lo tienen que vender, obviamente, pero yo quisiera que quedara un poco más para afianzarse como jugador. Eso es muy importante, sobre todo para ir a Europa.

¿No es casualidad que un club español se haya interesado por Exequiel?

No es casualidad. Lo que tiene Exequiel es que al ser parte del Sub-15 Sub-17 a nivel Selección, ya es otro tema. Como la Selección trasciende mucho y ha jugado un Mundial, entonces es un chiquito que lo han venido siguiendo desde los 15 años. Yo no me olvido que uno de los mejores partidos que hizo en un Mundial fue con España.

¿Qué vio Boca en Exequiel que no dudó en adquirirlo y hoy darle el espacio que tiene?

Ellos se contactaron, vieron las cualidades de los chicos y de ahí ellos van viendo quién es el que tiene esa personalidad y la templanza como para ser un jugador de elite. Es muy difícil soportar eso. Hay chicos que tienen ese plus que es como jugar en el patio de la casa y no les afecta. Hay otros que no lo tienen y lo van haciendo a medida que va transcurriendo su carrera. Exequiel lo ha logrado, tiene su personalidad como para llegar a imponerse. Hay clubes y clubes. Hay clubes donde tienen más posibilidades de llegar y hay otros que, por lo grande que es, siempre contratan figuras y por ahí los tapan a los chicos.

Jugó en las grandes ligas

René Eduardo Ruiz, "Pinino" tiene una vasta carrera en el fútbol profesional a nivel local y nacional. Desde sus albores en el Club Sarmiento, Ruiz se destacaba por su velocidad y juego bonito. De la Primera del "Profe", a la que ingresó a los 17 años, saltó a la escena nacional al incorporarse a Independiente. Luego jugó en San Lorenzo, Juventud Antoniana de Salta, Lanús, Central Córdoba, Douglas Haig de Pergamino y Tigre. Se retiró del fútbol a los 28 años de edad. Vive en La Banda.

Un maestro apasionado

Todo lo que aprendió de los grandes DT que lo dirigieron en los clubes en los que jugó, "Pinino" lo vuelca en la formación de los futuros crack en su Escuelita de Fútbol del Club Sarmiento. "Estoy muy orgulloso por todo lo logrado en mi carrera. He tenido grandes compañeros y maestros. De todos ellos he aprendido mucho y hoy transfiero esos conocimientos en mis alumnos. El fútbol me dado mucho", concluyó.