Lola Gulotta, una joven gimnasta aeróbica bandeña que es Revelación y es de Oro y Plata

02/01/2022 - 00:36 La Banda

A poco de finalizar el 2021, la gimnasta aeróbica bandeña, Lola Gulotta, trajo de los Panamericano Oaxtepec, México, una Medalla de Bronce en Categoría Individual, una Medalla de Plata en Grupo y una Medalla de Oro en Trío. En la reciente Fiesta del Deporte Bandeño, organizada por la municipalidad, se consagró como Revelación. A sus 17 años, se ha convertido en una referente indiscutida de esta disciplina deportiva.

¿Cuán desafiante fue para vos participar en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica en México?

Este Panamericano fue bastante emocionante y difícil, ya que fue el primer Internacional en el que participé después de la pandemia y mi preparación antes de este campeonato fue muy buena, pero tuve un año difícil de competencias. Antes de ir a México, tuvimos 3 competencias, dos nacionales y un provincial, en donde tuve errores grandes y no me desempeñé como quería, y a eso sumarle un par de lesiones que también influyen. Otro factor importante en este Panamericano fue la falta de mi entrenador, quien no viajó conmigo. Por primera vez, tenía que competir sin él ahí, pero estuvo todos los días acompañando a través de mensajes y llamadas por WhatsApp. Por supuesto esto me generó nervios, inseguridades y miedo, pero logré manejar mi cabeza, confiar en el proceso y el trabajo que realizamos y disfrutar de esta experiencia, comprobando que así salen mucho mejor las cosas.

¿Qué valor tiene para vos el premio Revelación que te otorgó la Municipalidad de La Banda?

La verdad, recibir este premio, y en mi ciudad, es una caricia al corazón, porque siento que todo mi esfuerzo y sacrificio están siendo recompensados y me motiva a seguir entrenando y representando a nuestra ciudad, provincia y país.

¿Cómo vives este presente de reconocimientos a tu carrera?

Muy feliz porque mi disciplina no es de las más conocidas y estos reconocimientos me ayudan a difundir, hacer conocer la gimnasia aeróbica que poco a poco va creciendo y sumando gente que se anima a probar y disfrutarlo tanto como nosotros.

¿Quiénes son tus ídolos o referentes en la gimnasia aeróbica?

Mis ídolos desde chiquitita fueron Daiana Nanzer, nuestra mayor representante en el país, Lucila Medina, y Leonardo Pérez, un gran gimnasta cordobés con quien comparto entrenador y una gran amistad. Sara Moreno de España, Aurelie Joly de Francia y Dora Hegyi de Hungría que estuvo en México para entrenarnos unos días en un campus, luego del campeonato. Y Daniel Bali, Iván Veloz, gimnastas latinos, europeos, del mejor nivel y sobre todo grandes personas.

¿Por qué elegiste la gimnasia aeróbica? ¿Qué te ha permitido esta disciplina?

Me inicié en la gimnasia a los 7 años, y en gimnasia artística, más que nada como un pasatiempo. Esa fue mi base y siempre de la mano de mi profesor Ramón Landín quien luego habló con mi mamá para que comenzara a entrenar con él en gimnasia aeróbica a los 9 años. Esta disciplina me enamoró desde muy chiquita, siempre he sido muy curiosa, me gustaba ver y aprender qué hacían los más grandes, que eran cosas que jamás había visto. Fui creciendo y aprendiendo no solo lo que es gimnasia sino también valores que me formaron y me hacen la persona que soy hoy en día. También me permitió viajar, conocer lugares hermosos, sumar experiencias, tener amistades y personas que son parte de mi vida, aunque sean de otras provincias y países.

¿Qué tiempo dedicas al entrenamiento y a la preparación de las coreografías?

Mis entrenamientos son de lunes a sábados, 3 horas por día, una hora de físico y dos horas de técnico. Y prácticamente todo el año, porque paramos solo unos 15 días, para las fiestas de fin de año. Las coreografías se empiezan a armar, si es posible, en enero para poder corregir, cambiar y mejorar todo lo necesario hasta la temporada de competencias.

¿Tus coreografías con las que competiste en México, incluyen movimientos complejos?

Estas 3 coreografías con las que fui al Panamericano, individual, grupo y trío, son de alta competencia. Son de las más difíciles que tuve hasta el momento, porque el nivel general va subiendo y necesitamos estar a la altura para poder destacar en estas competencias internacionales. Siempre el individual es la coreografía más compleja, pero las categorías compartidas tienen sus dificultades al ser varias personas. Sobre todo, por el hecho de que mis compañeras de grupo y trío no son de nuestra provincia, así que las trabajamos por separado hasta que podemos reunirnos, cuando viajo a entrenar con ellas.

"Es muy importante la preparación física"

¿Cómo logras los movimientos continuos para así conseguir una perfecta ejecución en los elementos de dificultad?

Para lograr los elementos de dificultad se comienza por aprender la técnica correcta a través de ejercicios progresivos y correctivos. La dificultad o sea los elementos, la ejecución de la coreografía, y la artística son los que evalúan los jueces al momento de la puntuación. Es muy importante la preparación física, el trabajo en flexibilidad, fuerza, control de cuerpo, equilibrio, postura, cardio para manejar resistencia aeróbica y anaeróbica. Ese aspecto lo trabajo con mi preparadora física de Córdoba, Alejandra Di Carlo.