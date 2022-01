''El diaconado me permitió conocer el dolor de la gente''

24/01/2022 - 01:50 La Banda

El diácono Luis Escañuela Revilla vive días intensos desde que fue ordenado como tal, por el obispo diocesano Vicente Bokalic, el pasado 28 de diciembre en la Catedral Basílica.

"Ante todo estoy celebrando los sacramentos propios que puede administrar el diácono, que es el bautismo y bendecir los matrimonios así como también presidiendo algunos responsos funerales y predicando la palabra con la celebraciones litúrgicas con la homilía", destacó en diálogo con EL LIBERAL.

"Es algo muy lindo, que me llena mucho, me entusiasma. Cada experiencia de acompañar a la gente, ya sea que vienen a pedir el bautismo o porque quieren unirse en matrimonio o estar despidiendo a un ser querido, me ha dado mucho la posibilidad de conocer, abrirme más a la gente, poder conversar con ellos, poder saber también cómo es la idea de ellos respeto a la fe", resalto.

Añadió: "Algunas veces me ha tocado que me preguntan cosas que ellos quieren clarificar el tema de la fe, el tema de la religión. Me ha tocado acompañar de ese lado también; es decir, enseñarles, explicarles algunas dudas que tengan. La verdad, no es cansador. El obispo me ha pedido que vaya despacio, que sirva en el diaconado, pero también que tenga mis momentos de descanso.

"El diaconado me ha ayudado a poder acercarme a personas con muchas necesidades de Dios, pidiéndome una bendición, una oración o llevándole la comunión a los enfermos. Esto me posibilitó conocer la parte de dolor, el sufrimiento que también la gente tiene y lleva en su vida diaria", dijo.