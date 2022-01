La Salamanca se organiza para poder ser un festival inclusivo

26/01/2022 - 22:23 La Banda

La Comisión Organizadora del Festival Nacional de la Salamanca, en su trigésima edición, dio a conocer a las familias que están pensando asistir, que el ingreso para personas con discapacidad a dicho evento seguirá siendo de forma gratuita como años anteriores.

Requisitos

En este sentido, el intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo, conjuntamente con el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, y la subsecretaria, Valeria Chazarreta, secretaría a cargo de la Oficina de Discapacidad, explicaron que las personas deberán asistir con su Certificado Único de Discapacidad, el cual le permitirá el ingreso gratuito para él o ella, y un acompañante; como también deberá exhibir su carné o pase sanitario al momento del ingreso para tener acceso al predio.

Así también, explicaron que las personas con discapacidad y su acompañante, contarán con un sector específicamente organizado para su ubicación.

Lugar privilegiado

Por su parte, Mirolo expresó que desde la primera gestión trabajan para que la temática tome la relevancia correspondiente y sea una política de Estado, para que La Banda sea una ciudad inclusiva, y agregó: "Tratamos de que esta cuestión no solo signifique el ingreso al estadio, sino también tratar de brindar un lugar privilegiado cerca del escenario, para que puedan disfrutar de los artistas, que muchas veces no tienen la comodidad que se merecen y no pueden acudir a los shows".

Aceband tendrá un puesto en el predio festivalero

El secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, y la subsecretaria, Valeria Chazarreta, resaltaron que el festival, además de contar con los típicos puestos de comidas y bebidas, contará con la presencia de Aceband (Asociación Celíaca Bandeña), que estará ofreciendo sus productos sin Tacc, es decir elaborados con harinas libres de gluten, para el consumo de las personas celíacas.

Por otra parte, las autoridades municipales bandeñas explicaron que la dinámica de la entrada de personas con discapacidad será que una vez ingresada la persona con su acompañante, se procederá a escoltarlos para ocupar el lugar establecido para ellos si así lo desean, o sino ubicarse en el lugar que quieran en el campo.