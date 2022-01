La Fraternidad denunció maniobras con boletos de tren

29/01/2022 - 01:14 La Banda

El sindicato de La Fraternidad de Rosario denunció que empresas de ómnibus de larga distancia compran pasajes de los trenes de Retiro a Tucumán, que pasan por La Banda, pero no les dan uso y que lo hacen como estrategia para que las personas que no consiguen pasajes en el tren, no les quede otra alternativa que viajar en los micros. Afirmaron que no se trata de un incidente aislado.

Por su parte, desde Trenes Argentinos dijeron que era poco probable, ya que la diferencia entre pasajes vendidos y personas efectivas en las unidades era de "alrededor de un 10%".

Desde La Fraternidad declararon a La Nación que esto "sucede desde la década del 70, y acusaron a "las empresas grandes de autotransporte" de estar involucradas.

"Esto viene pasando desde la década del 70. Acá unos hijos de su madre (sic) compran los pasajes, 100 tickets ferroviarios que valen dos mangos con cincuenta, y cuando la gente real va a comprar se encuentra con que está agotado y tienen que irse con el colectivo", afirmó el sindicalista horas después de que un video presentado por Canal 5 (Telefé Rosario) mostrara ayer imágenes de cómo la formación salía de plataforma y no trasladaba pasajeros.

Complicación

Así, La Fraternidad apuntó contra las empresas de transporte en ómnibus. "Ahora, ¿cómo hacés para demostrar esta situación? ¿Cómo hacés como sindicato para pelear? Es muy complicado", se lamentaron.

Además, denunciaron: "Están las empresas grandes de autotransporte metidas en todo esto y desde el punto de vista sindical es muy difícil de resolver". Y aseguraron que no son los únicos que padecen este tipo de problemas. "Los camiones nos cortan las vías a los molinos y presionan al productor para que la mercadería salga en sus vehículos. Al final terminan negociando para darles el 50% de los productos".