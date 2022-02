Joven de Clodomira, próxima a la profesión de votos: ''Ojalá pueda aportar mi granito de arena, es mi deseo''

06/02/2022 - 08:58 La Banda

"La pregunta que siempre me hacen es: cómo se llega a tomar una decisión como ésta, y hay una respuesta muy sencilla: por amor. Simple y profundamente por esa razón". La reflexión es la respuesta de Maite Fernández ante la pregunta que se suele hacer cuando una persona joven decide seguir a Dios, ofrendarle su vida entera y convertirse en instrumento para llevar a efecto su obra entre la humanidad en la Tierra.

La Congregación de las Hermanas Doroteas de Cemmo invitó para este sábado 12 de febrero a la profesión de votos de Maite, a las 21 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Clodomira, departamento Banda.

Maite fundamentó este crucial momento de su vida, al explicar: "Cuando se llega a experimentar a Jesús en la vida de uno, cuánto nos ama, cuánto nos cuida, el modo tan particular de llevarnos en sus brazos, de mirarnos. Porque Él nos conoce como nadie, y acepta lo que somos, y nos hace mejores personas. Es eso, solo estar dispuestos a dejarse conducir, a ofrecerle lo que somos para que Él obre, el resto es cosa suya".

Redunda entonces acerca de lo que eligió: "La vida consagrada es una vocación, como lo es el matrimonio, el ser laico, misionero, etc. Nos lo tenemos que preguntar nomás. Y animarnos. Los miedos aparecerán siempre, pero eso sucede con todo lo que vale la pena en la vida, sin embargo, cuando uno confía, sabe que no camina sólo y que la gracia llega de muchas maneras. Porque el Señor va a nuestro lado, con mucha paciencia, con mucha ternura, a veces en silencio respetando nuestros tiempos, pero siempre ahí, sosteniéndonos y regalándonos su paz".

Siendo más específica, relató: "Las hermanas Doroteas tienen un carisma muy lindo que me impulsó a querer pertenecer a esta familia religiosa. Beata Annunciata, nuestra fundadora se dedicó a la educación y acompañamiento de los jóvenes y las mujeres, y fue lo que heredó a sus hijas. Hoy en día hay tanto por hacer! Tantos jóvenes, tantas mujeres que viven vulnerables ante muchas situaciones de dolor y necesidad. Ojalá pueda aportar mi granito de arena, es mi deseo. Ser una hermana que esté y acompañe al que lo necesita”.

Varias vocaciones se pusieron en marcha estos meses

Sobre Jesús Alejandro García (34) y Luis Escañuela Revilla (37), que acaban de ser ordenados diáconos, Maite Fernández, dijo: "Supe de los chicos que se ordenaron diáconos, los conozco y estoy feliz por ellos" y agregó que como en sus casos: "Hace 5 años que estoy en formación", ya que "no es una decisión de la noche a la mañana, lleva su proceso".

Consultada sobre la pandemia, reflexionó: "Esto que estamos viviendo realmente es doloroso, nos puso de frente a muchas miserias que ya teníamos pero que quizá estaban desapercibidas. En fin, seguir a Jesús nos compromete sobre todas las cosas a acompañar estas realidades. A hacernos cercanos a los que sufren, a los que están solos, a los que padecen incomprensiones. A los olvidados, etc. Y también a llevar alegría, consuelo, alivio, cercanía sincera".

"Este mundo necesita mucho de esos gestos de amor desinteresado. Más ahora que nos vemos tan golpeados", agregó.

"Y te aseguro que quien pasa cosas difíciles, puede darse aún más, porque sabe lo que el otro sufre. Así que este llamado es para cualquiera que desee abrir el corazón al Señor, todos podemos gozar de su misericordia y de su amor, y de ese modo retribuirlo en los hermanos”, aseguró.

''Sentí fuertemente un llamado del Señor''

Casi siempre, en procesos similares, hay un click en la vida de quienes asumen grandes retos, así fue ese momento en el caso de la joven clodomirense: "Previo al sacramento de la confirmación, participé del retiro Estación, donde sentí fuertemente un llamado del Señor más concreto, pero que no entendía muy bien aún. Con el paso del tiempo, inmersa más profundamente en el apostolado, específicamente en la misión, se fue concretando más en mí esto que había sentido aquella vez, sabía que el Señor me llamaba para algo específico, así que comencé un camino de discernimiento vocacional con las Hermanas Doroteas, que poco a poco fue confirmando que el Señor me quería para Él", recordó Maite Fernández.

Madurar

En otro emotivo pasaje de la entrevista, habló de cierta inexorabilidad: “No fue fácil, siempre hay obstáculos por superar, que te hacen más fuerte y ayudan a crecer y madurar. Hay algo de lo que estoy convencida, y es que cuando Jesús te quiere, una permanece. Pueden pasar un montón de cosas en el camino, pero si sos para Él, no te va a soltar, y una en el corazón siente que no será feliz si no se deja conducir por eso verdadero que lleva dentro, porque en definitiva estamos en esta vida para ser felices”.

Y en el final, quizás no para desacralizar, pero sí para revestir con un poco de normalidad su historia, Maite cuenta que no es una persona diferente a las demás: “Siempre fui una chica común, con una vida de parroquia muy activa, pero que también estudiaba, tengo mi grupo de amigas que siempre me acompañan, con quienes salía de vez en cuando y esas cosas, de lo más normal