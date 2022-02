Los Bomberos Voluntarios de Clodomira combaten incendios forestales en Corrientes

26/02/2022 - 23:53 La Banda

Bomberos Voluntarios de la ciudad de Clodomira, departamento Banda, que viajaron a Corrientes para colaborar en el combate de los incendios forestales que asolan aquella provincia, y cuyo regreso estaba previsto para hoy, dieron a conocer que podrían continuar trabajando allí donde no hubo lluvias y continúan activos varios focos ígneos de preocupación que requieren ser extinguidos.

Desde que llegaron, tras partir de Clodomira el miércoles 23, brindaron asistencia en Mburucuyá, San Lorenzo, Concepción y ahora Itatí. Son parte de la movilización provincial junto a Bomberos de Santiago del Estero de cuarteles de Capital, Loreto, Fernández, Bandera, Guardia Escolta, Selva, Los Telares y Las Termas de Río Hondo. Viajaron con el apoyo del Gobierno de la Provincia y en coordinación con la Subsecretaría de Defensa Civil provincial, para reforzar las tareas operativas de extinción del fuego.

Equipos

Integran el equipo 32 Bomberos Voluntarios con 10 unidades móviles con su respectivo equipamiento de logística, comunicaciones y herramientas para intervenciones forestales. Están preparados con una autonomía propia de 72 horas, condición importante ya que significa poder autoabastecer los requerimientos de alimentación y condiciones de descanso de sus integrantes sin necesidad de asistencia en el lugar. Incluso, los clodomirenses llevaron alimentos y enseres que van entregando en donación a quienes lo necesitan tras sufrir los incendios.

Al respecto, Nélida Barrionuevo, jefa del Cuerpo clodomirense, relató: "Terminamos un incendio en El Empedrado y ahora estamos pasando para Itatí, un incendio de gran magnitud en campos con plantaciones, ganadería", donde hicieron "de todo" combatiendo fuego, evacuando gente, enfriando cenizas, etc. Y donde les tocó ser testigos de la dolorosa pérdida de todo tipo de bienes y animales "muertos y agonizantes".

Destacaron "el cariño, el afecto, el valor" que les han dado los correntinos a los bomberos santiagueños

Nélida Barrionuevo destacó el recibimiento que tienen en Corrientes: "No tenemos palabras para agradecerles a los correntinos el cariño, el afecto, el valor que nos han dado desde el principio, no solamente a los bomberos santiagueños sino a todos los que hemos venido a colaborar. Es impresionante el cariño constante que nos dan. Casi cada minuto llegan al cuartel en el que estemos a dejar alimentos no perecederos, agua, medicamentos, todo lo que se pueda necesitar. Llega tanto gente del interior como de capital. Estamos muy agradecidos con todos los correntinos".

Acerca del regreso, señaló: "Está previsto salir mañana domingo para Santiago, pero creo que por el momento no va a ser así para toda la brigada de la Federación de Santiago. Otra parte de la brigada quedó en Saladas, a 115 km de Corrientes capital".