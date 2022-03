La comuna invita a participar de una Caminata de Mujeres este martes 8

05/03/2022 - 21:07 La Banda

La Oficina de Género, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias de la Municipalidad de La Banda, realizará una caminata en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

La iniciativa invita a participar a todas las mujeres de la Caminata de Mujeres #8M que se realizará el martes 8, a las 9.

La misma tendrá su punto de encuentro en la explanada de la Municipalidad de La Banda y culminará en la plaza Manuel Belgrano.

"Este 8 de marzo, no paramos, nosotras marchamos. Marchamos por nuestras vidas, por las generaciones que no pudieron hacerlo y por las futuras, por las que ya no están, por las que fueron y continúan siendo vulneradas y violentadas, por mí, por mi mamá, por mi hija, por mis hermanas, por mis amigas, por todas. Queremos caminar libres, queremos sentirnos seguras, queremos vivir en paz", así expresa la consigna de la propuesta difundida en redes sociales por el área de la Secretaría de Desarrollo Humano.





Festival

Por otra parte, se recuerda que la Dirección de Desarrollo Social, a través de la Oficina de Género de la Municipalidad de La Banda, realizará el Festival de la Mujer en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Esta actividad tendrá lugar el sábado 12 de marzo en la plaza Mauricio Rojas desde las 20, y contará con shows en vivo, feria de emprendedoras y sorteos de importantes premios.