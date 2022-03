Percusionista bandeño en una producción musical internacional

09/03/2022 - 23:12 La Banda

Emanuel Toscano atraviesa por uno de sus grandes momentos en su carrera artística. El percusionista de Vislumbre del Esteko, oriundo de La Banda, trabajó en una producción musical internacional junto al artista visual y músico jujeño Marco Palou (Baby Yors).

Para el performer, actualmente radicado en California (Estados Unidos), Toscano le realizó la producción rítmica de veinte canciones de Baby Yors incluirá en su próximo disco, Baby acaba de presentar su más reciente sencillo, "Freak Out The People".

Mientras aguarda expectante la salida del disco de Baby Yors, Emanuel sigue trabajando a full en la preparación del nuevo disco que lanzará próximamente Vislumbre del Esteko, liderado por Santiago Suárez.

Contactado por EL LIBERAL, Toscano, resaltó que con Baby grabaron "veinte canciones, él desde Nueva York y yo desde La Banda. Le hice la producción rítmica. Realmente es una producción de alto vuelo. Marco es un capo y me gusta la manera de jugarse que tiene, sobre todo muy creativo. Marco me contactó a través de un amigo que le había hecho escuchar el Vislumbre. Me ha llamado. Le interesaba la manera en que trabajaba, tocaba los instrumentos, los climas que podría llegar a crear para sus obras, me ha contactado y contratado, Me pareció interesante participar en su propuesta que es novedosa e interesante".