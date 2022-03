Roger Nediani asumirá como nuevo intendente de La Banda

18/03/2022 - 19:31 La Banda

El ingeniero Roger Nediani asumirá el cargo de intendente de la ciudad de La Banda tras conocerse la designación de Pablo Mirolo como nuevo Vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE).

Sobre esta nueva responsabilidad, Nediani, declaró: "Me siento orgulloso de haber sido convocado para continuar con la gran gestión que venía haciendo Pablo Mirolo como intendente. Todos podemos ver en el cotidiano las grandes transformaciones que se han hecho en estos 8 años, y por eso la gente lo reeligió para un nuevo período. Es una gran responsabilidad para mí completar su mandato, dejando él una vara tan alta. Espero estar a la altura de las circunstancias.

Pero al mismo tiempo me siento un poco triste porque no vamos a poder seguir compartiendo el trabajo cotidiano, codo a codo con Pablo. Después de tantos años de vernos y hablar todos los días sobre los problemas de la ciudad, sinceramente en lo personal lo voy a extrañar. Siempre le agradeceré que me haya elegido como su compañero de fórmula hace 4 años".

Agregó: "Para los bandeños, que el presidente de la Nación lo haya convocado para ocuparse de los ferrocarriles argentinos, no solo es un gran reconocimiento personal para él, sino que eso también muestra cómo lo tienen en cuenta en Buenos Aires a Pablo por su capacidad de gestión. Una gestión honesta, comprometida, que tiene la primera escuela primaria y secundaria de toda la provincia, que tiene los mejores jardines de primera infancia, que tiene el boleto estudiantil, que tiene las mejores salas de salud, que va a tener la primera escuela de robótica de toda la provincia, porque siempre miramos al futuro. Con todos esos antecedentes, lo vuelven una persona excepcional para el nuevo puesto en un tema tan trascendente".

Finalmente señaló: "Por mi lado, voy a trabajar con la misma impronta que llevaba Pablo Mirolo, manteniendo el mismo equipo y con los mismos planes hasta terminar el mandato. Hay muchas obras en marcha, de modo que lo importante es seguir dándole impulso a lo que ya está planificado.".

Nediani anunció también que en conversación con el Alberto Fernández, acordaron que en el marco de la próxima visita a las de Capitales Alternas el presidente visite la ciudad de La Banda.