Roger Nediani asumirá hoy como intendente de La Banda y la jura será en el Concejo Deliberante

22/03/2022 - 02:21 La Banda

Hoy, en una sesión especial que se realizará en el Concejo Deliberante, asumirá como intendente municipal de La Banda el ingeniero Roger Elías Nediani.

Nediani, quien se desempeñaba como viceintendente, reemplazará en el cargo a Pablo Mirolo tras haber sido designado, por el presidente Alberto Fernández, como nuevo vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (Fase).

En tanto, trascendió que la presidencia del Concejo Deliberante bandeña sería ejercida por el concejal Dagoberto Díaz, mientras que la vicepresidencia primera y la segunda continuarían siendo ejercidas por los ediles Nancy Bustamante y Ángel Francisco García Piazza, respectivamente.

Oportunamente, tras conocerse el nombramiento de Mirolo en el cargo a nivel nacional y que Nediani quedará al frente de la intendencia, Roger Nediani declaró: "Me siento orgulloso de haber sido convocado para continuar con la gran gestión que venía haciendo Pablo Mirolo como intendente".

"Todos podemos ver en el cotidiano las grandes transformaciones que se han hecho en estos 8 años, y por eso la gente lo reeligió para un nuevo período. Es una gran responsabilidad para mí completar su mandato, dejando él una vara tan alta. Espero estar a la altura de las circunstancias", añadió en esa ocasión.

"Pero al mismo tiempo me siento un poco triste porque no vamos a poder seguir compartiendo el trabajo cotidiano, codo a codo con Pablo. Después de tantos años de vernos y hablar todos los días sobre los problemas de la ciudad, sinceramente en lo personal lo voy a extrañar. Siempre le agradeceré que me haya elegido como su compañero de fórmula hace 4 años", remarcó oportunamente el hoy ya intendente de la "Cuna de Poetas y Cantores".