Mujeres Renovadoras expresaron su apoyo al intendente Nediani

30/03/2022 - 20:58 La Banda

Las integrantes de la agrupación política de la ciudad de La Banda "Mujeres Renovadoras" recibieron al intendente Roger Nediani para brindarle su apoyo y acompañamiento en su gestión.

La reunión se realizó en el domicilio de Karina Belizán en el barrio Constitución y fue encabezada por Valeria Chazarreta, Florencia Ledesma, Claudia Acuña, Mariana Morales y demás referentes políticas de los barrios de la "Cuna de Poetas y Cantores".

En la oportunidad, el jefe comunal bandeño destacó estar "muy agradecido a todas las mujeres renovadoras del espacio político del Frente Renovador, muy agradecido por todo el apoyo que he tenido; una multitudinaria reunión de mujeres, mujeres valientes, mujeres trabajadoras, mujeres responsables y comprometidas con el espacio y con el vecino de la ciudad La Banda. Hace mucho tiempo que vienen trabajando con nosotros y la verdad que cada vez ver rebosado este compromiso, me halaga, me honra y me llena también de mayor responsabilidad, porque el hecho de sentir tanto apoyo me carga de mayor responsabilidad".

Y agregó: "Me siento muy contento. No tengo dudas que vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir buscando las mejores obras y los mejores servicios para los vecinos de la ciudad de La Banda. Y con las mujeres que tenemos; estas mujeres valientes que han demostrado ir al frente en cada una de las acciones que llevamos desde el municipio, no tengo ninguna duda, que vamos a ganar las próximas elecciones", auguró el intendente.