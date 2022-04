El padre Pierre la mandó a descansar en paz

23/04/2022 - 02:02 La Banda

Todo Santiago, no sólo La Banda, estaba conmocionada por el miedo o la incredulidad. Fue entonces cuando intervino el juez Andrés Miotti que fue el primer magistrado en ordenar una investigación sobre un caso de fantasmas (Ver aparte).

Néstor del Jesús Salvatierra Catán, parapsicólogo graduado de un centro español, fallecido el 15 de abril de 2016 se unió a los investigadores de fenómeno. EL LIBERAL publicó: “Detalles del caso: Fantasmogénesis espectral, escuela N° 55 ‘Amadeo Jacques. Peritaje oficial sobre información sumaria judicial sobre hechos insólitos en escuela”.

El parapsicólogo procedió a una intervención directa: registrar durante 30 días las actividades nocturnas del colegio. Querían ver lo que habían visto los alumnos.

El equipo se completaba con Oscar Covi, Raúl Vittar, Josefa Salvatierra Panichelli, Myriam Arias, Dardo Cruz, Andrés López Mazzarelli y Roberto Rosemberg.

“Fueron noches bastante difíciles porque fueron frías y solitarias dentro de la escuela y en la planta alta de la escuela, donde se manifestó el fenómeno. Fueron noches de patrullar, de tensión por no saber en qué momento se iba a presentar”, recordó Covi, fotógrafo profesional por entonces, hoy jubilado dedicado a la apicultura, en una nota publicada por NotiNews. Una noche, dijeron, “distinguieron una sombra oscura que se posaba sobre una ventana. El pavor fue inmediato y común. Salvatierra divisó una figura paranormal pequeña que atravesó la pared del aula y se disolvió en el patio. No hubo fotografías que lo comprobaran pero sí testimonios de quienes vieron en la planta alta la figura de un hombre vestido con ropa oscura que emergió de la pared hasta esfumarse en el centro del patio”, dice el informe de Infobae.

La comisión no encontró a una mujer vestida de blanco, pero sí distinguió la figura de un joven “agresivo, de ropas oscuras y viejas, nauseabundo”: Juan. La conclusión fue la manifestación en el espacio paranormal de estas dos entidades.

“Es un clásico caso de fantasmogénesis -resume Miotti-. En el colegio Amadeo Jacques se comprobó, se hicieron las nocturnidades, se lo esperó de noche. Salvatierra y otros colaboradores pudieron avizorar o determinar la aparición de esta estructura ectoplasmática. Incluso sacaron fotografías que están en el expediente que se tramitó en mi juzgado”.

“El problema al final se aclaró: se vio que era una entidad no dañina. Estamos cansados de ver películas, sobre todo estadounidenses, con desenlaces o términos crueles. Pero acá no, no pasó nada. No fue gran cosa”, aclara Miotti. El padre Pedro Fils Pierre tomó cartas en el asunto. Celebró una misa de sanación, de limpieza en la Amadeo Jacques, con su profunda llegada, pidió (u ordenó) que aquella alma inquieta pudiera descansar en paz. Y así fue. Hasta anoche.