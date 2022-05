“Doctor Strange en el multiverso de la locura”, en el Renzi

03/05/2022 - 02:21 La Banda

El cine municipal Renzi informó que se realizará el preestreno de la nueva películ a de Marvel “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” mañana miércoles 4 con dos funciones a las 21.30 y a la 0.

El tan esperado estreno de los fanáticos de Marvel, continúa después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home” y la serie Wanda Vision de Disney Plus, tendrá una duración de 2 horas y será proyectada en idioma castellano.

El valor general de las entradas será de $500 y pueden adquirirse de manera anticipada en el cine, avenida Besares N° 151. Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Doctor Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el nuevo Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero, que ya no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo se parece exactamente a Doctor Strange.

El director Sam Raimi, quien ha expresado una visión del mundo única, cautivará a todos los espectadores con una escala abrumadora y una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio.