Alumnos realizaron actividades sobre prevención del bullying

03/05/2022 - 23:06 La Banda

La Oficina de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias llevo a cabo una charla informativa y de concientización sobre el “Día Internacional contra el Bullying” en la Escuela Primaria Municipal N°1 “ Ada Nilda Alderete” del barrio Avenida.

La actividad se realizó con los alumnos de 6° y 7° grados con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes, así como buscar los mecanismos para prevenir y terminar con esta problemática que se detecta cada vez a más temprana edad.

Desde el área dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano destacaron la excelente participación por parte de los alumnos y sus docentes quienes desarrollaron actividades de sensibilización y tuvieron oportunidad de recibir información sobre este flagelo y como evitarlo.

“Continuamos trabajando en beneficio de cada niño y adolescente bandeños, promoviendo sus derechos y señalando también las problemáticas que los aquejan y vulneran el estilo de vida saludable que deberían tener garantizado”, indicaron.

Cabe destacar que las campañas visibilizan consejos para estudiantes en los que se expresan: “Ya sea que estés siendo víctima de bullying o seas testigo de un ataque contra otros, hay muchas cosas que puedes hacer para pararlo. Lo mejor es que no te quedes callado. Sé amigable: decir palabras amables al niño que sufrió de bullying es un gran gesto y hace la diferencia. Intenta algo así como: “Lamento mucho lo que te ocurrió”. Déjale saber que el bullying es inaceptable y que él no debe culparse a sí mismo por ello. Aún mejor sería que lo invitaras a ser tu amigo. Tienes que hablar con alguien, con tus padres, con algún profesor o con alguien de confianza para que intervenga y detenga el bullying. Recuerda, pedir ayuda no es delatar a nadie, es ayudar a alguien”.