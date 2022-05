Nediani entregó indumentaria deportiva y herramientas varias

18/05/2022 - 23:52 La Banda

El intendente de La Banda, Roger Nediani, realizó una caminata por la calle Dalmiro Coronel Lugones, del barrio Independencia, para dialogar con los vecinos y conocer las problemáticas y necesidades del lugar.

Durante la misma, recibió pedidos de iluminación, desmalezamiento y rastrado, entre otros. Asimismo, hizo entrega de camisetas y pelotas de fútbol para seis equipos de diferentes categorías: 20, 34 y 45. De igual manera, hizo entrega de herramientas como carretillas, palas anchas, palas de punta, cepillos y rastrillos al Movimiento Popular La Resistencia de dicho barrio, a cargo de Soledad Arias, para que continúen trabajando en la limpieza de la ciudad.

En esta oportunidad, Nediani manifestó: “Muy contento de tener la posibilidad de conversar, escuchar las sugerencias y necesidades de los vecinos. Si bien es cierto que es un barrio que hemos trabajado mucho en urbanización y lo hemos mejorado notablemente, todavía falta mejorar obras y servicios”. Y agregó: “Quiero agradecer al Movimiento Popular La Resistencia, una organización social muy importante; coordinamos con las autoridades del movimiento y el secretario de Servicios Públicos, la entrega de herramientas para que ellos comiencen a trabajar en forma coordinada y organizada con el área de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda”.

Por su parte, Soledad Arias agradeció la visita del intendente Nediani, por las herramientas que les brindó porque: “Si no fuese por él, no tendríamos con qué trabajar; hace días que venimos en la lucha, pero no nos alcanzaba para comprar. Espero que la gente nos acompañe en la limpieza para trabajar día a día”.