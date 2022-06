Nediani recepcionó inquietudes de los vecinos del Bº Salido

05/06/2022 - 01:38 La Banda

El intendente recorrió el barrio Salido de la ciudad de La Banda para conocer las necesidades y problemáticas de los vecinos del sector y de esta manera idear soluciones en conjunto.

El jefe comunal estuvo acompañado por autoridades del Ejecutivo y Legislativo con el propósito de que los vecinos conozcan a las autoridades, y generar un trato más directo entre vecinos y municipio para crear "un municipio de puertas abiertas", dijo Nediani.

Durante el evento, Nediani manifestó: "Cada vez que salgo a una reunión con los vecinos, me gusta que los funcionarios me acompañen, porque quiero conocerlos y que me conozcan y también a los funcionarios de las diferentes áreas. Es importante que conozcan a los funcionarios para que de alguna manera cuando requieran algo, lo puedan solicitar y no andar pidiendo permanentemente audiencia. Digo esto porque no tiene que haber un distanciamiento, porque si en las reuniones se encuentran las autoridades podemos evacuar muchas dudas, conversar y nos pueden transmitir cuáles son las necesidades; hoy nos vamos con un montón de solicitudes, desde poda de plantas, arreglos de vereda, caminerías y desagües pluviales".