Concientizaron e informaron sobre la importancia de donar sangre

17/06/2022 - 00:28 La Banda

La Municipalidad de La Banda, a través de la oficina de Educación para la Salud y su coordinador, Juan Gómez, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se adhirieron a la conmemoración por el Día Mundial del Donante de sangre.

Es así como realizaron una actividad en el palacio comunal, en cada una de las oficinas municipales, con el objetivo de concientizar e informar sobre este día y la importancia de donar sangre para ayudar a mejorar la salud de los demás. Señalan que pueden donar cualquier persona sana de entre 16 y 65 años, que pese más de 50 kg y goce de buen estado de salud.

Estar en ayunas no es necesario. Se puede donar sangre cada 8 semanas. Donar sangre no llega a ocasionar trastornos al organismo, no engorda, no adelgaza, no perjudica en nada. Y el material que se usa es estéril y descartable, sin riesgo de contagio.





Beneficio

Destacaron además que una donación puede ayudar hasta a otras tres personas enfermas diferentes. La sangre fluye de manera menos perjudicial para el revestimiento de los vasos sanguíneos. Menor bloqueo arterial. Disminución de riesgo de sufrir ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares.