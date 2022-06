“La Eucaristía nos hace pan para partirnos y darnos a los demás”, dijo Mons. Bokalic

19/06/2022 - 00:51 La Banda

El obispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bokalic presidió la misa de Corpus Christi en la plaza Belgrano de la ciudad de La Banda, donde convergieron varias marchas desde las cinco parroquias del Decanato Banda y de algunas de sus capillas.

En su mensaje, destacó: “Jesús que se queda en la Eucaristía, nos da este mensaje: no podemos ser verdaderos adoradores, no podemos ser auténticos discípulos del Señor si a este encuentro con Jesús no lo llevamos al hermano, al que está solo, enfermo, triste, abandonado, a aquel que ha perdido la esperanza”. Jesús nos dio este ejemplo en el milagro de la multiplicación de los panes. Jesús, que atiende con su palabra al corazón humano, aquel que alivia, que aconseja, que ilumina y que también atiende las necesidades materiales”, por eso “venimos a pedir: danos, Señor, un corazón tan sensible como el tuyo, un corazón solidario”.