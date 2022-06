Informaron todos los puestos del Torneo Apertura de Voley

26/06/2022 - 23:43 La Banda

El Torneo Apertura que organizó la Asociación de Voleibol Santiagueña, presidida por Emilia Acuña completó un fin de semana pleno de emociones en las categorías femeninas, por el reencuentro en las canchas tras dos años de la pandemia y dejó varios logros para destacar.

En la Sub 12 ganaron: 1º CEF Nº 1 y 2º Ateneo. En la Sub 14: 1º Ateneo y 2º CEF Nº 1; en la Sub 16: 1º CEF Nº1 y 2º Olímpico; y en la Sub 18: 1º Ateneo y 2º CEF Nº 1.

“Estamos volviendo después de la pandemia. La verdad que fue un marco muy especial y lleno de familias acompañando a los jóvenes deportistas”, destacaron en la ocasión. También se entregaron distinciones a las jugadoras destacadas del torneo en cada categoría, dos por cada club. Emilia Acuña, presidente de la Asociación, expresó su agradecimiento “a todos los clubes por su participación”, e incentivó “a todos los clubes a seguir trabajando por el desarrollo del voleibol provincial”.

“El torneo se desarrolló con total normalidad y con el acompañamiento de todas las familias y aficionados al deporte”. Agradeció también “a la Comisión de campeonato y al Colegio de Árbitros”.